Duel s dětským hrdinou. Mladý Hart se postaví zkušenému Priceovi

Play off často rozhodují brankáři. Série mezi Montrealem a Philadelphií nabídne v tomto směru atraktivní podívanou na souboj mladíka s jeho dětským hrdinou.

Když Carter Hart vyrůstal, byl jeho oblíbencem Carey Price. Jednadvacetiletý gólman si nyní proti o jedenáct let staršímu kolegovi zachytá. Bitva tradičních celků vypukne ve středu v Torontu ve 2.00 našeho času.

Hartovi bylo šest let, když si Canadiens vybrali Price v prvním kole draftu 2005 jako celkovou pětku. On sál se dočkal v roce 2016, kdy po něm ve druhém kole ze 48. pozice sáhla Philadelphia. První setkání s dětským idolem za moc nestálo. Odehrálo se v loňské sezóně, Hart při něm inkasoval tři branky za deset minut a byl střídán. Zápas skončil 5:1 pro Montreal.

Současná bilance je sice 2:1 pro Price, v letošní sezóně ovšem zapisoval lepší statistiky gólman Flyers. Výhry k prohrám 24:13 (další 3 v prodloužení), procento úspěšnosti zákroků 91,4, průměr obdržených branek 2,42. Price 27:25 (6), 90,9 a 2,79.

„Kdykoli máte příležitost zahrát si proti někomu, k němuž jste vzhlíželi, je to vždycky vzrušující. V play off to platí tím víc. Každopádně jsou to dva dobří brankáři a bude potěšením je sledovat,“ řekl v pondělí k očekávanému souboji kapitán Philadelphie Claude Giroux.

Před obnoveným startem sezóny se Carter Hart nechal slyšet, že „na tohle čekal celý život“. Byť je rozetnutá sezóna možná pro leckoho těžko stravitelný paskvil, který kvůli extrémně dlouhé pauze hodil do koše celou základní část, hráči kvitují, že mají možnost porvat se o místo na hokejovém Olympu. Letce nevyjímaje.

Důležité je, že spoluhráči Hartovi přes jeho nízký věk věří. „Hartsy je elitní gólman,“ přikyvuje Kevin Hayes. „Je to mladý kluk. Ukázal každému, že si zaslouží být zmiňován v konverzacích o top brankářích ligy. Pamatuji si, když jsem vstoupil do NHL a hrál proti chlapům, ke kterým jsem na univerzitě nebo střední škole vzhlížel. Jsem si jistý, že stejné je to pro Hartsyho. Jakmile ale padne puk, musí se soustředit na hru a já nepochybuji, že to zvládne.“

Snadné to nebude. Forma Careyho Price graduje. Proti Pittsburghu chytal skvěle. Vyhrál tři zápasy ze čtyř, průměr obdržených branek stlačil hluboko pod dvě (1,67) a procento úspěšnosti zákroků vyhnal na 94,7. Zkušení hokejisté se obvykle umí namotivovat na klíčovou fázi sezóny.

„Opravdu věřím, že o Priceovi už bylo řečeno všechno. Špičkový brankář, který dává Canadiens šanci vyhrát každý večer. Není toho moc, co bych k němu mohl dodat,“ řekl na adresu vítěze Vezina Trophy z roku 2015 trenér Flyers Alain Vigneault.





