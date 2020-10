Dubnyk se těší na spolupráci s Jonesem. Můžeme spolu dokázat velké věci, tvrdí

Devan Dubnyk se pokusí oprášit své ztracené kvality z předchozích let a zapomenout tak na minulou sezónu. Pomoct by mu mohl nový partner v brance Martin Jones, kterému se také nedaří. „Nesmím bojovat proti němu, ale s ním,“ zní z úst čtyřiatřicetiletého gólmana.

Dubnyk byl draftován v roce 2004 jako 14. v pořadí Edmontonem Oilers. Do NHL naskočil ale až o pět let později, do té doby strávil dva roky v juniorce, jeden v ECHL a dva na farmě. Ve své páté sezóně byl vyměněn do Nashvillu za Matte Hendrickse. Měl vyztužit brankoviště Preds, ovšem po dvou odchytaných zápasech se opět stěhoval.

Jeho další zastávkou byl Montreal, respektive farmářský Hamilton, kde dochytal zbytek sezóny 2013/14. Kariéra se pro čtrnáctku draftu nevyvíjela vůbec dobře, naštěstí se brzy mělo vše změnit.

V létě se na jeden rok upsal Arizoně, kde tvořil tandem s Mikem Smithem, ovšem statisticky ho přechytal. Coyotes se trápili a neprožili ideální sezónu. To dosvědčuje také kanadské bodování týmu, které ovládli obránci Ekman-Larsson v závěsu s Keithem Yandlem.

Oslavil se Silvestr a po 14 dnech si Dubnyk opět balil kufry. Vyměněn byl do Minnesoty, odkud ho zná většina fanoušků NHL, za třetí kolo draftu. Vstup se mu povedl, v bráně exceloval a dostal důvěru také v play-off. Proto si vysloužil šestiletý kontrakt s průměrným ročním příjmem 4 333 333 dolarů.

Čtyři sezóny byl oporou, ta pátá se mu nepovedla. Odchází tak do San Jose, které za něj obětovalo páté kolo draftu. Minnesota získala kolo sedmé, a navíc si ponechá 50 % Dubnykova platu.

Sharks jsou pro gólmana šestou zastávkou. „Ano, chytám v NHL už deset sezón a byl jsem v hodně týmech, ovšem devět z deseti sezón jsem strávil pouze ve dvou organizacích,“ komentoval časté přelety Dubnyk.

Naposledy, když se stěhoval, mu přesun prospěl a začal válet. „Teď jsem v podobné situaci. Přestože se mi z různých důvodů poslední sezóna nepovedla, cítím jistou pozitivní energii,“ věří si před startem nové etapy v San Jose.

Brankářský pár bude tvořit s Martinem Jonesem, který v klubu působí již šestým rokem. I on se ale hledá. „Velmi ho respektuji,“ prohlásil nově příchozí o Jonesovi. „Je to fantastický brankář. Statisticky se mu poslední roky moc nevedou, ale já jsem ten poslední, kdo by někoho odsuzoval. Myslím, že spolu můžeme dokázat velké věci.“

Právě proto si čas v brance oba gólmani spravedlivě rozdělí, alespoň zezačátku sezóny. „Jednu věc, kterou ohledně partnera v bráně zastávám, je, že nesmíte bojovat proti němu, ale s ním. V šatně je pouze jeden muž, který ví, jaké to je být v bráně, a to je váš brankářský parťák.“

Share on Google+