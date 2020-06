Druhý život. Montreal chce těžit z šance v podobě kvalifikačního kola

S oznámením vyřazovací části pro čtyřiadvacet týmů se naskytla pro mnohé celky obrovská příležitost. Například Canadiens ztráceli na postupové příčky deset bodů, díky schválenému formátu však pro ně sezona pokračuje.

Základní část se Montrealu nevydařila podle představ. Před vynucenou přestávkou ztráceli Habs na divokou kartu ve Východní konferenci deset bodů, oproti svým tabulkovým sousedům navíc odehráli minimálně o jedno utkání více.

Asi by bylo hodně optimistické tvrdit, že by se svěřenci trenéra Claudea Juliena nakonec vešli mezi osm postupujících ze své konference. Každopádně na spekulace se nehraje, Montreal nyní může v kvalifikačním kole zabojovat o postup do play-off.

„Pochopitelně je tu pár mužstev, jako například my, která dostala druhý život. Pokusíte se to využít a předvést to nejlepší, co ve vás je,“ komentuje příležitost útočník Brendan Gallagher.

Montreal nečeká v kvalifikačním kole, hraném na tři vítězná utkání, nic jednoduchého. Parta kolem kapitána Shea Webera narazí na Tučňáky z Pittsburghu, pro které by neúčast v play-off byla obrovským zklamáním.

„Víme, že je to výzva. Čelíme dvěma pravděpodobně nejlepším hráčům na světě (Sidneymu Crosbymu a Jevgenij Malkinovi). Jako každý sportovec ale vyhlížíte možnost, že sami sebe můžete otestovat a vidět, jak obstojíte v takových situacích,“ hlásí Gallagher.

„Pro náš tým to bude určitě velký test. Speciálně pak pro hodně kluků, kteří ještě s vyřazovací částí nemají zkušenosti,“ dodává forvard, od něhož se očekává, že se také v kvalifikačním kole zařadí mezi tahouny outsidera z Montrealu.

Jak na svého soka nahlíží v Pittsburghu? „Canadiens mají dobrý tým. Všichni víme, jak je liga vyrovnaná. Neznamená, že když jste v tabulce mimo postupovou šestnáctku, tak nemáte kvalitní mužstvo. Bude to dobrý souboj,“ vyhlíží návrat National Hockey League generální manažer Pens Jim Rutherford.

