Druhý Evropan do party. Draisaitl má za sebou výjimečnou sezonu

V Edmontonu na spasitele čekali roky. Nestal se jím Jakupov, Hall ani třeba Nugent-Hopkins. Když Oilers brali z prvního místa Connora McDavida, armáda fanoušků Edmontonu byla u vytržení. Málokdo ale čekal, že minimálně vyrovnaným kolegou mu bude Němec Leon Draisaitl. A světě div se, ono se tak děje.

Posledním důkazem budiž nominace německého útočníka na cenu Teda Lindsaye. Je to cena, která se uděluje nejlepšímu hráči podle hráčů samotných.

Co jeho nominaci pomohlo? Na začátek trochu čísel. Draisaitl vyhrál ligové bodování se 110 body, když vstřelil 43 branek a na dalších 67 se podílel asistencí. V celé lize byl tak nejlepší v průměru bodu na zápas (1,55), měl také nejvíce asistencí a bodů v přesilovkách. O jeho důležitosti také svědčí to, že byl ze všech útočníků na ledě průměrně nejdéle, zhruba 22 minut a 40 vteřin.

„Vždycky je pocta být oceněn přímo hráči z celé ligy,“ uvedl Draisaitl. „Všichni tři, co jsme nominovaní, jsme dřeli pro to, abychom byli takovými hráči, jakými jsme. Od malička doteď makáme denně. Měl jsem kolem sebe také skvělé lidi a skvělé trenéry, kteří mi pomohli stát se tím, kým jsem. Pamatuji si, jak jsem v šestnácti přišel do Kanady a nevěděl, co čekat. A teď jsem tu.“

Hodilo by se dodat, že pouhá čísla mu tuto nominaci nepřinesla. Celý rok podával nadprůměrné výkony, vrcholem pak bylo období, kdy byl zraněný McDavid a Oilers nutně potřebovali vyhrávat. Draisaitl se do toho opřel a v těchto šesti zápasech, kdy hvězdný Kanaďan chyběl, získal dvanáct bodů, což jeho týmu pomohlo k dohromady sedmi bodům do tabulky.

Když přišlo zúčtování, Edmonton se do vyřazovacích bojů s přehledem vešel, patřila mu totiž pátá pozice.

„Nejen, že je pochopitelně hráčem z jiné planety, ale taky nesmírně zlepšuje hráče, se kterými hraje,“ pochválil svého svěřence trenér Oilers Dave Tipppett. „Myslím, že jeho spoluhráče těší, že byl nominovaný právě on. Jeho největší výhodou, kterou vidím já jako trenér, je, že jeho znalost hry je tak úžasná, že může hrát v jakékoliv situaci.“

Nejen, že může hrát v jakékoliv situaci, ale Draisaitl vyniká hlavně, když je to potřeba. O jeho jízdě během McDavidova zranění už byla řeč, nicméně kromě toho mu patří také dělené první místo s Davidem Pastrňákem v kategorii vítězných branek. Oba o výhře rozhodli hned desetkrát.

Jeho důležitost pro tým by se dala také vyjádřit statistikou, která říká, že když skóroval, jeho tým prohrál jenom sedmkrát, z toho dvakrát bral alespoň bod. Když se pak mezi střelce nezapsal, Oilers prohráli hned sedmadvacetkrát (sedmkrát v prodloužení či po nájezdech).

Individuální ceny jsou pěkné, o tom ví své i Draisaitlův kolega McDavid. Nicméně víc než řeči kolem toho, jak jsou výjimeční, je zajímá jediná věc. Série na tři vítězné zápasy pro Chicagu Blackhawks. Není na co čekat, Oilers musí co nejdál. Prokáže svou extra třídu Draisaitl i na dalším levelu?

