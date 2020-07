Druhý den přípravných zápasů! Tampa dala Floridě tvrdou lekci, Kubalík sahal po hattricku

Při pohledu na zápasy se klade otázka: Jsou to pouze přípravné duely? Hraje se ve vysokém tempu, nikdo nic nevypustí a je jasně vidět, že za pár dní půjde o hodně. Do druhého dne přípravných duelů zasáhlo dvanáct týmů. Jak si vedly?

FLORIDA PANTHERS - TAMPA BAY LIGHTNING

0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Jednoznačný duel. Florida schytala od svého rivala tvrdý direkt

Lightning v přípravném utkání deklasovali Floridu 5:0. Blýskl se útočník Brayden Point, jenž vstřelil dva góly a zapsal celkem čtyři kanadské body.



Brankář Andrej Vasilevskij pochytal všech 26 střel soupeře. Český útočník Ondřej Palát nasbíral hned tři asistence.

Branky a nahrávky

14. Point (Palát, Kučerov), 20. Point (Shattenkirk), 22. Kučerov (Sergačjov, Point), 26. Schenn (Palát, Gourde), 50. Kučerov (Point, Palát)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, čas 59:37

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 59:59

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:08

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 13:59

Ondřej Palát (TBL) – 0+3, +4 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:08

Tři hvězdy utkání

MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE

2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Těsná bitva. Rozhodl kapitán Avalanche Landeskog

Začátek zápasu byl hodně divoký a během úvodní pětiminutovky padly tři branky. Následně se vše poměrně uklidnilo a hrál se kvalitní duel ve vysokém tempu.

Rozhodující a zároveň poslední branka padla krátce po startu druhé třetiny, kdy se prosadil kapitán Colorada Gabriel Landeskog.

Branky a nahrávky

4. Dumba (Staal, Hunt), 15. Staal (Soucy, Parise) – 2. Donskoi (Naměstnikov, Johnson), 5. MacKinnon (Landeskog, Zadorov), 25. Landeskog (Makar, Rantanen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 29 | Přesilová hra: 1/8 – 1/5 | Trestné minuty: 16 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (MIN) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, čas 30:22

Devan Dubnyk (MIN) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 27:35

Philipp Grubauer (COL) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, čas 30:20

Pavel Francouz (COL) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 29:30

Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 29:30

Tři hvězdy utkání

WASHINGTON CAPITALS - CAROLINA HURRICANES

3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Ovečkin začal třemi body. Šanci v brance dostal i Vaněček

Pokud si dokáže udržet Alexandr Ovečkin formu z tohoto přípravného duelu i nadále, tak ho bude během play-off těžké zastavit. Ruský útočník vstřelil dva góly, na jeden přihrál a stal se hlavní postavou duelu.

V průběhu celého zápasu se do akce dostalo pět českých hokejistů.

Branky a nahrávky

9. Ovečkin (Oshie, Orlov), 11. Kuzněcov (Ovečkin, Orlov), 33. Ovečkin (Wilson, Jensen) – 9. Trocheck (Gardiner), 43. Teräväinen (Aho, Williams).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (WSH) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, čas 40:00

Vítek Vaněček (WSH) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, čas 20:00

Petr Mrázek (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, čas 32:25

James Reimer (CAR) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 26:05

Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:11

Radko Gudas (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:33

Michal Kempný (WSH) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:27

Richard Pánik (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:05

Vítek Vaněček (WSH) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, čas 20:00

Petr Mrázek (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, čas 32:25

Tři hvězdy utkání

CHICAGO BLACKHAWKS - ST. LOUIS BLUES

4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Pěkná dávka sebevědomí. Chicago s přehledem porazilo obhájce poháru

Tento zápas měl pomalejší rozjezd, nicméně z toho nakonec bylo možná až překvapivě snadné vítězství Chicaga.

Velkou zásluhu na tom měl Dominik Kubalík, který napodobil Alexandra Ovečkina a skončil se dvěma góly a jednou asistencí. Tohle vítězství může Blackhawks hodně pomoci do následující série!

Branky a nahrávky

28. Saad (Toews, Kubalík), 30. Strome (Kane), 46. Kubalík (Dach, Kane), 53. Kubalík (Toews, Dach).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 21 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Corey Crawford (CHI) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 30:06

Malcolm Subban (CHI) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 29:04

Jordan Binnington (STL) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, čas 40:00

Jake Allen (STL) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, čas 20:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 2+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:05

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:49

Tři hvězdy utkání

NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Derby pro Islanders. Gól Chytila Rangers nestačil

Rangers vstoupili do zápasu velmi aktivně, jenomže kotouč za záda Varlamova dostat nedokázali. V polovině duelu tak přišel trest a Islanders se dostali do vedení a vydrželi v něm až do konce zápasu.

Na druhý gól Isles sice ihned zareagoval Filip Chytil, víckrát se ale Rangers již neprosadili.

Branky a nahrávky

57. Chytil (Fast, Smith) – 30. Beauvillier (Greene, Dobson), 56. Toews (Brassard, Johnston).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťjorkin (NYR) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, čas 29:10

Henrik Lundqvist (NYR) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, čas 28:16

Semjon Varlamov (NYI) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 39:49

Thomas Greiss (NYI) – 7 zákroků, 1 OG, úspěšnost 87,5 %, čas 20:00

Česká a slovenská stopa

Libor Hájek (NYR) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:49

Filip Chytil (NYR) - 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40

Tři hvězdy utkání

WINNIPEG JETS - VANCOUVER CANUCKS

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Výhra nad černým koněm play-off. Jets začali velmi dobře

Mají ve svém kádru zřejmě nejlepšího brankáře celého ročníku a okamžitě to bylo vidět. Connor Hellebuyck pochytal sedmatřicet střel a stal se hlavní hvězdou zápasu.

Oba týmy však podaly velmi dobrý výkon a mají pro následující zápasy na čem stavět.

Branky a nahrávky

19. Poolman (Wheeler, Beaulieu), 35. Ehlers (Laine, Morrissey), 37. Kulikov (Roslovic, Copp), 59. Wheeler (Scheifele, Connor) – 54. Roussel (Gaudette).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4%, čas 59:52

Jacob Markström (VAN) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, čas 59:15

Česká a slovenská stopa

Nikdo

Tři hvězdy utkání

Čtvrtek nabídne poslední přípravné zápasy

22:00 Dallas Stars - Nashville Predators

1:00 Columbus Blue Jackets - Boston Bruins

4:00 Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights

