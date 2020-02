Draisaitl se opřel do Ritticha: Neprojevil nám respekt. Slavil, jako by vyhrál Stanley Cup

Zářil, dominoval. Čtyřmi nahrávkami pomohl Edmontonu skolit nenáviděného rivala z Calgary. Sám si upevnil vedení v tabulce produktivity, Leon Draisaitl vládne NHL. Jenže po poslední Bitvě o Albertu hokejová veřejnost neřeší jeho výsostné umění, ale zaobírá se výrokem adresovaným Davidu Rittichovi. Český gólman se podle německého forvarda nechoval o pár dní dříve po vyhraných nájezdech zrovna uctivě.

Byl to právě Draisaitl, koho Rittich ve středu zaskočil pohotovým vypíchnutím puku.

Svérázný brankář na oslavu vyhodil hokejku do vzduchu. Tolik ho těšilo, že se podepsal pod pokoření největšího soka Flames (4:3 po sn).

Jenže v kabině Oilers pro Rittichův manévr neměli pochopení. A zpětně to Rittichovi dali najevo.

Poté co v sobotu sedmadvacetiletého brankáře rychle vyhnali na střídačku, celkem šestkrát překonali a slavili vysokou výhru 8:3, se do něj opřel čtyřbodový Draisaitl. A nezastal se ho ani bývalý parťák Mike Smith.

"Slavil, jako by zrovna vyhrál Stanley Cup. Přitom ho při předchozích dvou nájezdech zachránila tyčka. Bylo to od něj neuctivé," procedil německý král produktivity. Momentálně je to právě on, kdo má nejblíže k Art Ross Trophy. Před McDavidem má náskok čtyř bodů.

Smith o Rittichovi zase řekl, že je to temperamentní borec, který to tentokrát trochu přehnal. "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá," dodal.

Český reprezentant občas své emoce na uzdě neudrží, to je fakt. Na druhou stranu ve vypjatém duelu, jímž Bitva o Albertu pravidelně bývá, nelze čekat dušínovské chování.

Adrenalin cloumá hráči naplno. Ostatně jsme v sobotním mači byli svědky hromadné bitky, do níž se zapojili i gólmani Smith s Camem Talbotem. Ve středu se zase poprali Ryan Nugent-Hopkins se Seanem Monahanem. Matthew Tkachuk se Zackem Kassianem si navíc vyřizovali účty z nedávné minulosti.

V tak vyhrocené atmosféře není jednoduché být zenovým mistrem a puntičkářsky řešit respekt k soupeři. Ne, tohle je hokejová válka. A Rittich ji prožívá naplno.

Stačí si vybavit předloňskou momentku, kdy Rittich v prodloužení vzteky rozmlátil hůl po nakonec odvolané trefě Ryana Stromea. Důvodem tehdy bylo mírné postrčení od McDavida.

Když pak McDavid překonal Ritticha v samostatných nájezdech, neodpustil si posunky směrem k rozhodčím. I to bylo neuctivé. Tehdy ale Draisaitl mlčel.

A neprotestoval ani překonaný muž. Rittich možná lépe chápal, že k tak ostré rivalitě zkrátka podobná gesta patří.

