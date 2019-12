Draft má jasného favorita. Může pořadím zatřást supertalentovaný Byfield?

Být jedničkou draftu je prestižní záležitost. Ročník 2020 má obřího favorita v Alexisi Lafreniérovi, šikovném křídelníkovi, o němž se říká, že je o parník před ostatními vrstevníky. Zdá se ale, že přeci jen bude muset post jedničky hájit před Quintonem Byfieldem, svým krajanem a aktuálně předpovídanou dvojkou draftu.

Skoro jako by se opakovala situace z letošního draftu. Jack Hughes byl prakticky neotřesitelnou jedničkou, než se do toho pustil Fin Kaapo Kakko. Měl zkušenosti s dospělým hokejem, na mistrovství světa dospělých zaujal svou střelbou... A najednou se začalo spekulovat nad tím, že by Hughes nemusel být oním králem draftu.

Jak to dopadlo, všichni víme. Hughes byl skutečně jedničkou, Kakko dvojkou.

Další draft by mohl mít podobný průběh. Lafreniére versus Byfield. Dva kanadští mladíci s obrovským potenciálem. Lafreniér je fyzicky založený hráč, dokáže kontrolovat hru, dělá chytrá a hlavně rychlá rozhodnutí, umí akci stejně efektivně zakončit jako i vytvořit.

Byfield mu je podobný. Je skvělým střelcem i tvůrcem. Hraje na centru, jeho ruce skýtají obrovský repertoár od šikovných kliček přes úspěšné riskantní přihrávky. Je velký, přitom má rychlost. A podle mnohých může Lafrenierovu pozici ohrozit.

A to podstatné. Lafrenierovi je od října 18 let, Byfield je o 10 měsíců mladší a až v srpnu dosáhne plnoletosti (podle našich standardů). Hraje juniorku v OHL za Sudbury Wolves, kde v této sezoně ve 30 zápasech už dal 22 branek a přidal 35 asistencí. Lafreniére má v QMJHL v Rimouski Océanic jako kapitán bilanci 32 zápasů, 23 branek a 47 přihrávek.

Výkony obou hráčů budou pod drobnohledem na juniorském šampionátu, kde oba hráči v kanadském dresu budou chtít prokázat, proč právě oni by měli být vybráni na pozici jedničky draftu.

Predikce jsou jasné, Lafreniére bude jednička, všichni ostatní (včetně Byfielda) až za ním. Ale právě sedmnáctiletý Quinton to bude chtít hodně důrazně změnit a převážit misky vah na svou stranu.

