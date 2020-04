Doughty: Vyhrát Stanley Cup bez dohrání základní části není skutečné vítězství

Ani měsíc po přerušení NHL nikdo neví, jak se bude pokračovat. Spekuluje se o posunu soutěže na léto, o předčasném ukončení základní části či úplném konci. Hráči se dělí na dvě skupiny. Většina se chce k hokeji vrátit co nejdříve, ovšem názory na formát závěru soutěže se liší. Doughty chce základní část dohrát, případného vítězství Stanley Cupu by si nevážil tolik jako v předchozích letech.

Telefonáty novinářů s hráči bývají při aktuální situaci časté, po skupinových konferencích organizovaných přímo NHL se na scénu dostávají také ostatní média. TSN tentokrát vyzpovídalo obránce Los Angeles, Drewa Doughtyho.

Hlavním tématem byla samozřejmě doba bez hokeje a možnost jeho návratu. „Upřímně, nedokážu si představit, že by se sezóna vrátila,“ nevidí Doughty dohrání letošního ročníku reálně. „Nikdo netuší, kdy virus odezní.“

„Vím, že vedení soutěže velmi usilovně touží určit vítěze Stanley Cupu, ale upřímně. Vyhrát ho bez dohrání základní části by nebyl skutečný pocit „vítězství Stanley Cupu“. Jsou tady týmy, které by se nedostaly do play-off, nebo by se musely vypořádat s jiným formátem. Ačkoli chci, aby se hokej opět vrátil, tak nejsem fanoušek této varianty.“

Sám Doughty již dvakrát Pohár vyhrál. Bylo to s Kings v letech 2012 a 2014. Letos, konkrétně v tento okamžik, se tým nachází na 28. místě ligy a již nemá šanci postoupit do vyřazovací části. A mohlo být ještě hůř. Nebýt sprintu v cílové rovince v podobě sedmi výher v řadě, mělo by Los Angeles pod sebou v tabulce pouze Detroit.

„Všechno se neustále odkládá a prodlužuje, myslím karanténu a věci s ní spojené. Nikdo neví, kdy a jak se bude pokračovat.“

Ani komisionář soutěže, Gary Bettman, stále neprovedl žádné finální rozhodnutí. Jeho poslední výstup před veřejností proběhl v pondělí. „Stále zkoumáme všechny možnosti, ale návrat nezáleží na nás. Všichni musí být zdraví a fit, nad tím nemáme žádnou kontrolu,“ hlásil.

„Každý den se opatření mění a aktualizují, pro nás je nejdůležitější datum, kdy se budou moct lidé shlukovat nejen v rámci jednoho území, ale hlavně v rámci týmu, aby mohli hráči trénovat spolu.“

Share on Google+