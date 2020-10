Domi vyměněn do Columbusu za Andersona

Montreal s Columbusem si vyměnili hráče, kteří se těší statusu volného hráče s omezením. Do kanadské hokejové Mekky míří silový útočník Josh Anderson, opačným směrem se pak vydává Max Domi - syn slavného otce.

Max Domi hrál zrovna golf, když po jamce číslo patnáct kontroloval svůj mobilní telefon. Měl osm zmeškaných hovorů. Čtyři od generálního manažera Montrealu Marca Bergevina a další čtyři neznámé s předčíslím 614 - předvolbou centrálního Ohia.

„Hádal jsem, že na večírek je už trochu pozdě,“ popisoval Domi úsměvně okamžik, kdy se dozvěděl o svém trejdu. Udělal pak to, co by udělal každý vášnivý hráč golfu - dohrál poslední tři jamky s vědomím, že celý večer protelefonuje se svými novými a starými spoluhráči a též se zástupci médií.

„Jsem vážně nadšený, že mohu být součástí takové organizace,“ říkal všem. „Je to dobře trénované mužstvo s několika opravdu dobrými hráči a některými nejlepšími obránci celé ligy. Kdykoliv jsem hrál proti Columbusu, věděl jsem, že to bude sakra těžký zápas.“

Je ironií, že Domi byl vyměněn za Andersona, s kterým hrál v letech 2011 až 2014 v juniorském týmu London Knights (OHL). Ti dva zůstali v kontaktu.

„Je zvláštní být vyměněn za jednoho ze svých nejlepších kamarádů,“ přemítá pětadvacetiletý útočník, který by v sestavě Blue Jackets měl nejspíše zastávat pozici druhého centra za Pierrem-Lucem Duboisem. Zde totiž zeje díra, kterou jen po krátkou dobu zacelil Matt Duchene na konci sezóny 2018-19. Původně měla být přitom obsazena Švédem Alexanderem Wennbergem. Ten se však potýká s klesající výkonností, když se v minulém ročníku ocitl dokonce na hraně sestavy a jeho budoucnost v Columbusu se zdá být krajně nejistá.

Syn známého bitkaře Tie Domiho je nadšený, že jde do klubu, který ho chce: „Mluvil jsem s Jarmoem (Kekäläinen), Nickem Folignem a dalšími kluky a jsem vážně šťastný, že jsem součástí takové party.“

Modrokabátníci budou nyní muset najít s Domim společnou řeč při tvorbě nového kontraktu, protože do klubu přestupuje jakožto volný hráč s omezením. Letos v létě přitom vyměnil svého dlouholetého agenta Pata Brissona a najal si Darrena Ferrise. Ano. Toho Darrena Ferrise, který zastupuje Joshe Andersona…

Kapitán Blue Jackets k výměně poznamenal: „Tyhle věci jsou občas dvousečné. S Andym (Anderson) jsme se stali opravdu dobrými přáteli a v týmu se navíc těšil značné oblibě. Na druhou stranu zisk Maxe je pro nás obrovským přínosem. Jsme smutní a nadšení zároveň. Je to taková zvláštní směs emocí.“

Hlavní důvod, proč Canadiens uzavřeli tento obchod, je prostý - peníze. Josh Anderson, který je v téže pozici jako Domi, bude po sezóně, jejíž většinu promarodil, požadovat určitě méně peněz, což je pro naditý rozpočet Habs podstatné. Možná nedosahuje takových kvalit jako Domi, ale je to velký a tvrdý forward, který přinese do mužstva smysluplnou fyzickou hru. Když v sezóně 2018-19 nastoupil takřka ke všem utkáním, rozdal hned 214 hitů. O 24 více, než tehdy nejlepší hráč Canadiens v této disciplíně - Jeff Petry.

Možná se tato výměna nejeví pro Montreal kdovíjak výhodně, ale čas může ukázat, že jejím výhercem byl právě slavný kanadský klub. Za překvapení lze spíše považovat fakt, že součástí směny byl i výběr ve třetím kole draftu, který Canadiens přidali navrch. Značí to snad, že si Blue Jackets nejsou úplně jisti, že Domiho podepíší a zároveň si jsou v Montrealu jisti Andersonova potenciálu?

