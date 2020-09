Dochází Eichelovi trpělivost? Z Buffala nechce odejít, kontruje jeho agent

Má za sebou další frustrující ročník, v pořadí už pátý. Jeho Buffalo letos znovu nepostoupilo do vyřazovacích bojů, tentokrát se nevměstnalo ani mezi čtyřiadvacet nejlepších celků soutěže. A spekulace kolem hvězdného Jacka Eichela znovu nabírají na obrátkách.

Kapitán Sabres dal průchod své frustraci v květnu, tedy krátce poté, co se dozvěděl, že další play off bude opět sledovat u televize.

„Mám po krk neustálého prohrávání a jsem z toho všeho frustrovaný. Hodně hořká pilulka ke spolknutí. Několik uplynulých měsíců bylo hodně těžkých, stejně jako celých pět let u Sabres, většinou se nám nedařilo,“ postěžoval si americký útočník.

Eichelovo zklamání je pochopitelné. Organizaci se zkrátka nedaří najít cestu z bludného kruhu, vždyť vyřazovací část se na východním břehu Erijského jezera hrála naposledy před devíti lety. Od té doby mužstvo pokaždé skončilo po základní části.

Spekulace o tom, že by největší hvězda Šavlí mohla být na odchodu, přiživil na Twitteru známý novinář Bob McKenzie z TSN. Ten na svém účtu uvedl, že Eichel údajně před nedávnem požádal o výměnu a mezi případnými zájemci měli být New York Rangers.

Ještě toho dne ale McKenzie přinesl vyjádření Eichelova agenta. „Jack chce vyhrávat a je frustrovaný, ale nechce odejít. Připravuje se na to, že až to bude možné, tak zamíří do Buffala a připraví se na další sezonu. To je vše, co může ovlivnit,“ citoval Petera Fishe.

Třiadvacetiletý útočník v minulé sezoně odehrál 68 utkání a měl našlápnuto k tomu, aby vylepšil svůj bodový rekord. Nakonec z toho vinou pandemie koronaviru bylo „jen“ 78 bodů za 36 gólů a 42 nahrávek.

„Chci vyhrát pokaždé, když vstoupím na led. A chci vyhrát Stanley Cup pokaždé, když začne sezona. Na příští ročník už jsem se začal připravovat. Jsem zpět na ledě, abych byl připraven na jeho začátek, kdykoliv to bude,“ pravil Eichel pro nhl.com.

Ne, zatím to nevypadá, že by měl z Buffala namířeno pryč. Sabres se ale musí mít na pozoru. Další neúspěšný rok zase odkrojí něco z Eichelovy trpělivosti, která zcela jistě není nekonečná. Klub by o svou největší hvězdu mohl přijít.

