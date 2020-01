Dobrá zpráva pro Toronto. Muzzin by se měl vrátit do hry na konci ledna

Maple Leafs v posledních týdnech trápí zdravotní trable klíčových obránců. Na konci roku vyřadilo zranění ze hry Jakea Muzzina a na začátku tohoto týdne organizace oznámila, že kvůli podobnému problému bude až osm týdnů chybět obránce Morgan Rielly. U Muzzina však údajně rekonvalescence probíhá v pořádku, do zápasového kolotoče by se tak měl vrátit po All-Star přestávce.

Muzzin se zranil v předposledním utkání Toronta v kalendářním roce 2019 proti New Jersey, když v první třetině zblokoval soupeřovu střelu. Třicetiletý obránce přesto zápas dohrál, frakturu chodidla potvrdilo až následné vyšetření.

Rodák z Woodstocku byl ve středu poprvé od zranění na ledě, kde strávil zhruba třicet minut se specialistou na bruslení Barbem Underhillem. Torontský trenér Sheldon Keefe poté novinářům sdělil, že nemá informace o tom, jak cvičení probíhalo. Zároveň ale doufá, že Muzzin bude týmu k dispozici na konci ledna po All-Star pauze.

„To by pro nás měl být potenciální cíl,“ uvedl Keefe. „Bude ale záležet na tom, co se stane do té doby. Chápu to tak, že během přestávky se bude připravovat tady v Torontu. My se pak jen musíme podívat, jak daleko bude.“

Kanadskou organizaci kromě toho sužují zdravotní problémy dalšího velmi důležitého obránce Morgana Riellyho. Povolání do hlavního týmu Toronta si tak vysloužil mladík Rasmus Sandin. Švédský zadák má za sebou skvělý světový šampionát juniorů a dobré výkony předváděl i na farmě.

Sandin si pár startů v National Hockey League připsal už na začátku sezony, než ho tehdejší trenér Mike Babcock poslal do nižší AHL. První zápas po návratu odehrál v úterý a k porážce New Jersey přispěl dvěma asistencemi.

„Prostě hraje hokej a dělá to, co umí nejlépe,“ řekl na jeho adresu Keefe, jenž talentovaného beka vedl už v Toronto Marlies. „Jeho výkony určitě budou nahoru dolů, ale my mu s tímhle vším pomůžeme. Dostal skvělou příležitost a v úterý s ní naložil dobře.“

Sám Sandin zmínil, že mu hraní o patro níž velmi pomohlo, stejně jako povedené mistrovství světa do dvaceti let. „Hrál jsem hodně minut ve všech situacích, získal jsem sebevědomí,“ pravil hráč, kterého si organizace v roce 2018 vybrala jako celkově 29. „Teď jsem se vrátil sem, kde už všechny znám. Trochu se změnil systém, což si myslím, že mi pomohlo.“

