Doba koronavirová mění tradice NHL, došlo i na Stanley Cup. Tampa se dočká historické výsady

Stanley Cup je kultem přesahujícím hokejové mantinely. Svým věhlasem klidně přebije zelené sako z golfového Masters nebo Pohár mušketýrů z tenisového Roland Garros. Těžko byste hledali ve sportovním světě slavnější trofej. Poprvé se předával na konci devatenáctého století, od té doby se s ním potěšily stovky hráčů, koučů a funkcionářů. K míse s mohutným stříbrným podstavcem se váží různé tradice. Třeba ta, že s ní může každý ze šampionů strávit celý den.

Dosud platilo, že když při takové příležitosti rozradostněný borec dostal otázku: A kde je tvoje jméno?, musel zvídavého tazatele zklamat. Na Stanley Cupu při oslavách jednoduše jména čerstvých vítězů nebývala.

Až přijdou na řadu letošní vládci NHL z Tampy, bude všechno jinak.

Poprvé v dějinách se stane, že pro "dny s pohárem", bude legendární trofej už pokrytá jmény aktuálních šampionů. Najde se na něm kapitán Steven Stamkos, tahoun Nikita Kučerov i Češi Ondřej Palát s Janem Ruttou.

"Žádný klub v minulosti si takové výsady neužil," píší zámořská média a citují Phila Pritcharda, jednoho ze strážců Stanley Cupu.

"Přemýšleli jsme a říkali si: Co bychom mohli udělat v této netradiční a negativní době jinak? A napadlo nás, že uděláme tohle, vyryjeme jména s předstihem a necháme kluky, aby si Stanley Cup užili naplno. Podle mě je to pro ně velký bonus," míní Pritchard.

Podle něj se nápad všem zalíbil a jednohlasně si bezprecedentní krok odsouhlasili.

Rytkyně Louise St. Jacquesová se dříve pustila do práce až těsně před startem nové sezony. Dávno po zmíněných "dnech s pohárech", individuálních oslavách jednotlivých vítězů. Po 37 letech, co ryje jména na Stanley Cup, změnila svou rutinu. Trofej už za ní dorazila do Montrealu a St. Jacquesová má hotovo.

"Pokud bych z této zvláštní doby chtěl zachovat jednu věc i do budoucna, bylo by to právě takhle načasované rytí jmen čerstvých šampionů. Ty emoce, když se kluci vidí na poháru, jsou ohromně silné," povídá Pritchard.

Vznikne tedy nová tradice, nebo půjde o výjimku potvrzující pravidlo?

