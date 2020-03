Do Tampy přijede Boston, důležitý divizní souboj čeká Nashville s Minnesotou

Hokejový program z úterý na středu vyplní hned deset zápasů národní hokejové ligy, nabídne například šlágr mezi Tampou a Bostonem nebo boj o divokou kartu v Centrální divizi mezi Wild a Predators. Noc završí utkáním San Jose s Torontem.

Islanders se proti Montrealu pokusí odvrátit sérii tří proher v řadě a upevnit si pozici v Metropolitní divizi. V ní aktuálně okupují čtvrtou příčku před dotahujícími se Blue Jackets a Hurricanes. Ani Montreal není zcela ze hry venku, ovšem musel by v závěru sezóny pořádně zabrat. Jeho manko na hranici postupu činí devět bodů.

To Rangers jsou na tom o mnoho lépe. Před dvojzápasem s Philadelphií vyhráli 12 utkání z 15 a výrazně vyšplhali tabulkou směrem vzhůru. Útlum přišel až se zraněním Chrise Kreidera, bez kterého zatím nevyhráli. Napotřetí to budou mít ale velmi obtížné, do Madison Square Garden přijede lídr druhé konference ze St. Louis.

Výrazně se situace komplikuje Pittsburghu, jenž měl pozici v divizi dlouho neohroženou. Šest proher v řadě ale vývoj před koncem základní části pořádně zamotalo. Nakopnout se mohou dnes v noci proti trápící se Ottawě.

Zápas noci začne o půl druhé, domácí Tampa vyzve Medvědy z Bostonu. Ti se zatím neohroženě slunní na čele celé NHL, a právě Lightning jsou jedni z mála týmů, který je na tomto postu může ohrozit. Aktuálně na ně ztrácí sedm bodů.

Naopak utkání, co se důležitostí pro oba týmy týče, je nejvážnější to mezi Minnesotou a Nashvillem. Kluby mají mezi sebou pouze jednobodový rozdíl a oba se nachází na hraně postupu do play-off v západní konferenci. Doposud spolu Preds a Wild hráli dvakrát, Nashville s celkovým skóre 9:2 bral všechny čtyři body. Program NHL ovšem nachystal ještě tři další vzájemné zápasy obou celků.

Naději na play-off ještě živí Chicago, ovšem pravděpodobnost není převeliká. V Centrální divizi je na posledním místě a na pozici druhé divoké karty ztrácí šest bodů. Jeho dnešním soupeřem bude Anaheim, se kterým si letos již dvakrát poradilo.

Dallas se vrátil z třízápasového tripu pouze se dvěma body a na vítěznou vlnu se bude chtít vrátit proti rozjetým Oilers. Ti včera nechali v Nashvillu hned osm kousků a pokračují v cestě na jih. Edmonton podle očekávání táhne ofenzivní duo Draisaitl – McDavid, které nejspíš dovede tým až do play-off. Zajímavost: Mezi nejproduktivnějším hráčem týmu, Leonem Draisaitlem, a třetím Nugentem-Hopkinsem je bodová propast 51 bodů.

Vítěznou morálku překvapivě přerušili Vegas rivalové z Los Angeles, jenž ve městě hazardu vyhrálo 4:1. Do té doby se Golden Knights pyšnili sérií osmi výher v řadě, k nim se mohou vrátit již dnes výhrou nad New Jersey, které ve Vegas ukončuje svůj pětizápasový výlet po západním pobřeží.

Třicet minut před pátou hodinou ranní začíná poslední duel noci, San Jose hostí Toronto. To se po uzávěrce přestupů uklidnilo a vyhrálo všechny tři zápasy. Díky špatným výkonům Floridy to vypadá, že Toronto v poklidu dojde do play-off ze třetí pozice Atlantické divize.

01:00 New York Islanders – Montreal Canadiens

NYI: bilance 35-21-8 vs MTL: bilance 30-28-9

01:00 New York Rangers – St. Louis Blues

NYR: bilance 35-26-4 vs STL: bilance 39-17-10

01:00 Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators

PIT: bilance 37-21-6 vs OTT: bilance 23-31-12

01:30 Tampa Bay Lightning – Boston Bruins

TBL: bilance 41-19-5 vs BOS: bilance 41-13-12

02:00 Minnesota Wild – Nashville Predators

MIN: bilance 32-26-7 vs NSH: bilance 32-25-8

02:00 Winnipeg Jets – Buffalo Sabres

WPG: bilance 33-28-6 vs BUF: bilance 29-28-8

02:30 Chicago Blackhawks – Anaheim Ducks

CHI: bilance 29-28-8 vs ANA: 26-31-8

02:30 Dallas Stars – Edmonton Oilers

DAL: bilance 37-21-7 vs EDM: 35-23-8

04:00 Vegas Golden Knights – New Jersey Devils

VGK: bilance 36-23-8 vs NJD: bilance 26-27-12

04:30 San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs

SJS: bilance 28-33-4 vs TOR: bilance 35-23-8

