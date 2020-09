Devadesátiminutový boj o přežití. Šlo jen vyhrát, nebo zemřít, přirovnal Perry

Ještě sedm minut před koncem normální hrací doby byla Tampa ve vedení. V čase 53:15 se však povedlo Joe Pavelskimu vyrovnat na 2:2 a vynutit si prodloužení. Páté utkání finálové série se nakonec protáhlo na dlouhých 90 minut, než se Corey Perrymu povedlo strhnout vedení na stranu Stars a snížit stav bojů o Stanley Cup na 2-3.

Když Perry po konci minulé sezony nedobrovolně skončil v Anaheimu, který jej vyplatil ze smlouvy, nastalo pro pětatřicetiletého veterána období nejistoty. Roky prověřený hokejista si musel poprvé v kariéře hledat nové angažmá a poprvé se prosadit v nové kabině.

Zkušený Perry se upsal Dallasu a svým zaměstnavatelům se odvděčil klíčovou rolí v utkání o všechno. V pátém duelu finálové série, v níž se mohla Tampa stát vítězem Stanley Cupu, dvěma brankami pomohl Stars přežít a vynutit si pokračování bojů o nejcennější hokejovou trofej.

„Dnes večer byly jen dvě možnosti. Uspět, nebo zemřít,“ nezdráhal se použít drsné přirovnání hrdina dramatického souboje, který se stal devadesátiminutovým bojem o přežití Dallasu ve finálové sérii. Právě v 90. minutě totiž Perry vsítil svou druhou branku a rozhodl o vítězství svého týmu.

„Náš tým se s tím popasoval dobře. Spousta kluků dřela na krev, což je přesně to, co jsme potřebovali,“ radoval se Perry. „Sice jsem dal vítězný gól já, ale klidně to mohl být kdokoliv z kluků,“ hodnotil po zápase.

Dallasu se povedlo odvrátit první mečbol Tampy, ale stále prohrává 2-3 na zápasy. Perry však věří, že se svými spoluhráči se dokázal ve vyhecované bitvě nakopnout k možnému obratu. „První je za námi, musíme pokračovat. Mám pocit, že jsme odstartovali něco výjimečného, že tu budujeme něco výjimečného,“ dodal zkušený hráč.

Přitom nescházelo mnoho, aby se Tampa radovala z triumfu. Ještě na začátku 54. minuty vedla 2:1. Pak se ale trefil Joe Pavelski, který stejně jako Perry v Dallasu působí od této sezony. Tímto gólem se osamostatnil na čele nejlepších amerických střelců v play-off a stanovil nový rekord s 61 trefami.

Pavelskiho trefa rozesmutnila především obránce Tampy Michajla Sergačjova. Tomu se totiž povedlo na začátku třetí třetiny poslat Lightning do vedení a dlouho to vypadalo, že tato branka bude mít pohárovou příchuť. Leč neměla...

„Byli jsme fakt blízko, méně než deset minut do konce. Ale práci dokončenou nemáme. Dali gól. My neudrželi vedení,“ vysypal ze sebe zdrceně po utkání ruský bek.

„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, který jsme mohli vyhrát,“ věří český útočník Ondřej Palát, který se rovněž zapsal do tabulky střelců a to ve druhé dvacetiminutovce. „Mám pocit, že jsme v prodloužení měli převahu. Hodně jsme drželi puk, měli jsme šance, jen nám tam nic nespadlo. Oni jsou dobrým týmem a povedlo se jim to urvat,“ dodal.

Tampa skutečně byla v nastaveném čase, který se protáhl o téměř 30 minut, lepším týmem. Svého soupeře přestřílela 11-6, jenže tato převaha jim nic nevynesla. Naopak Dallas, byť už odepisovaný, se dokázal zmobilizovat k odporu a vynutit si prodloužení série.

„Docela si užíváme, když jsme podceňovaní,“ usmíval se Tyler Seguin. „Vypadá to, že snad každý člověk tady (v bublině) by si vsadil na některého z našich soupeřů, se kterými jsme hráli. My si tu pozici outsiderů vychutnáváme a navzájem si věříme. Jsme sebevědomá skupina a ještě nechceme bublinu opustit,“ dodal bojovně.

Další utkání, ve kterém bude muset Dallas nutně vyhrát, aby měl šanci živit naději na zisk Stanley Cupu, je na programu v noci z pondělí na úterý.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+