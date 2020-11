Detroitu roste hvězda. Zadina vtrhl do extraligy jako uragán

Nová sezona National Hockey League nabídne mnoho zajímavého také pro českého fanouška. Na svůj třetí ročník v zámoří se chystá mladý útočník Filip Zadina, který aktuálně září v české nejvyšší soutěži.

Zadina už má za sebou dvě sezony v organizaci Rudých křídel, stále ale neodehrál v prvním týmu Detroitu kompletní ročník. O to bude usilovat následující rok, v němž by měl dostat v rámci přestavby mužstva opět výraznější roli.

Dosud nastoupil v dresu Red Wings k sedmatřiceti zápasů, v nichž devětkrát skóroval a na dalších devíti gólech se podílel asistencí. Hned pětkrát z toho se trefil v početní výhodě, jeho úderná střela je silnou zbraní pro detroitské přesilovky.

Aktuálně je ale start National Hockey League v nedohlednu, a tak se mnoho hráčů udržuje v herní kondici v některém z evropských klubů. V předchozích dnech jsme již psali o Filipu Hronkovi, který nastupuje za Hradec Králové.

Česká nejvyšší soutěž ale kromě Hronka sleduje také umění zmíněného Filipa Zadiny. Dvacetiletý talent je domluven na hostování u třineckých Ocelářů, jimž důvěru výrazně splácí. V klubu navíc působí i jeho otec.

Zadina musel trochu vystrašit vedení Detroitu, když se před začátkem extraligy zranil na jednom z třineckých tréninků. Po restartu soutěže je ale zpátky a tuzemské soutěži ukazuje svou obrovskou kvalitu.

Zatím stihl pardubický rodák naskočit do tří duelů, tak málo mu ovšem stačilo ke čtyřem vstřeleným brankám a jedné asistenci. Jeho současný zaměstnavatel navíc ještě nepocítil pachuť porážky.

Kdy se přesune zpět do USA? „Zatím to opravdu nevím. Čekám, co se stane v Americe po prezidentských volbách. Rád bych tady byl, co nejvíc pomohl týmu, a pak se připojil k Red Wings. Teď mám ovšem v hlavě opravdu Třinec,“ řekl v rozhovoru pro klubové stránky Ocelářů Zadina.

Share on Google+