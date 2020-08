Den, kdy se zrodily Laviny. Coloradský sen získal tvář

S širokým úsměvem a načesanými vlasy pózoval novinářům. Stál před tabulí, na níž se skvělo odvážné, lehce komiksové logo. Vínové A, kolem se vinula modrobílá lavina a valila před sebou černý kotouč. Plus stříbrné detaily.

Psal se 10. srpen 1995 a Joe Sakic právě asistoval u představení jména a vizuální identity nového klubu z Colorada.

Nástupci Quebec Nordiques se rozhodli dobýt NHL jako Avalanche. Sakic, Peter Forsberg, Uwe Krupp, Martin Ručinský. Ti a mnozí další známi borci zažili stěhování z frankofonní provincie pod Skalisté hory.

Marcel Aubut, svérázný prezident Nordiques, i kvůli svému politickému přesvědčení tehdy nenašel společnou řeč s představiteli Québeku.

Prodej klubu zdůvodňoval mimo jiné tím, že Nordiques fungovali na nejmenším trhu v celé NHL a neměli k dispozici moderní arénu s dostatečnou kapacitou.

Opřel se také do québecké vlády a jmenovitě i do premiéra, nicméně situace rozhodně nebyla černobílá a na její odvyprávění by bylo potřeba pár zhusta popsaných stránek.

Vystačme si s tím, že okolnosti jednoduše nedovolily, aby Montreal Canadiens nadále měli lokálního rivala. A s drobnou poznámkou pod čarou: Aubut byl vnímán velmi kontrovezně a třeba Eric Lindros později přiznal, že dres Quebeku neoblékl právě kvůli němu.

Do Colorada se každopádně stěhoval po sportovní stránce velmi zajímavý mančaft, navrch po solidní sezoně.

Než ale mohli Sakic, Forsberg, Krupp a další (Ručinský se stěhoval v rámci velkého trejdu, jehož ústřední postavou byl Patrick Roy) zvednout na jaře 1996 Stanley Cup nad své hlavy, potřebovali tvář.

Jméno, barvy, logo.

Je to přesně 25 let od chvíle, kdy ten okamžik přišel. Hokejisté Colorada si začali říkat Avalanche. Zkrátka přišli fanoušci, kteří doufali, že uspějí jiné zvažované názvy Ice, Black Bears nebo Storm.

Ty pocity nedávno zažili ti příznivci Seattlu, jimž se misto Krakena více zamlouvala jména jako Totems nebo třeba Sockeyes.

S hledáním identity jednoduše přicházejí na pořad dne důležitá a nezvratná rozhodnutí.

Některá vzbudí pokaždé rozpaky. Tak jako v případě Lavin sázka na vínovou (burgundskou) barvu. "Bude to další vítězná barva ve sportovním světě," povídal tehdy Shaw Hunter, který měl v klubu pod palcem marketing.

Kdyby jen věděl, jak rychle se jeho slova naplní. Colorado se radovalo ze Stanley Cupu už za deset měsíců, další pohár získalo v roce 2001. Třeba letos bude slavit potřetí.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+