Del Zotto chce zachránit skomírající kariéru. S Columbusem podepsal zkušební kontrakt

Kariéra Michaela Del Zotta se ani zdaleka nevyvíjí podle jeho představ. Byť je v nejlepších letech, zájem je o něj v NHL velmi malý. Pocítil to už loni, kdy podepsal s Anaheimem roční smlouvu na pouhých 750 tisíc dolarů. O restart a záchranu své skomírající kariéry se pokusí v Columbusu, kde obdržel smlouvu na zkoušku.

Zkušební kontrakt, či smlouva na zkoušku, je specifická v tom, že hráči nedává žádné záruky. Je jen a pouze na něm, aby přesvědčil svého potenciálního zaměstnavatele o tom, že si zaslouží své místo v lize. A přesně o to se pokusí v Columbusu, který má stále přes devět milionů dolarů prostor pod platovým stropem.

Blue Jackets sice nadále usilují především o podepsání smlouvy s chráněným volným hráčem Pierrem-Lucem Duboisem, ale i tak by měl zbýt dostatek na případný podpis Del Zotta. Ten nabízí především velké zkušenosti za poměrně málo peněz.

Smlouva, kterou by mohl Del Zotto podepsat, by neměla přesáhnout ani milion dolarů, což je částka, kterou by Columbus mohl být ochoten obětovat. Otázkou ale je, jestli třicetiletý Del Zotto vedení organizace zaujme.

Jeho kariéra totiž od sezony 2017/18, kdy odehrál všech 82 zápasů s bilancí 6 gólů a 16 asistencí, nabrala strmý sešup. V sezoně 2018/19 jej čekalo hned dvojí stěhování, když z Vancouveru odešel po odehrání 23 zápasů do Anaheimu a z něj se před koncem přestupního období zase pakoval do St. Louis.

Blues sice dokráčeli až k senzačnímu zisku Stanley Cupu, Del Zotto však v play-off neodehrál ani jeden zápas! Přesto se dočkal zapsání svého jména na slavný pohár, když v průběhu sezony odehrál celkem 42 zápasů (za samotné St. Louis jen 7).

Po sezoně plné stěhování se loni vrátil již do zmíněného Anaheimu, kde se upsal za 750 tisíc dolarů a stihl naskočit ke 49 utkáním s poměrně slušnou bilancí 2+13. Sezona pro něj však kvůli pandemii koronaviru skončila už v březnu.

Ani poměrně slušné výkony v Anaheimu, kde v hodnocení účasti na ledě skončil s kladnými pěti body (přičemž celý Anaheim prožil další bídný rok), se však o zkušeného zadáka zájem v NHL příliš nezvýšil. Až v pátek večer přišlo oznámení z tábora Columbusu, že s Del Zottem uzavřeli Blue Jackets smlouvu na zkoušku.

Svou šanci musí Del Zotto jednoznačně chytit za pačesy. Jinak se mu může stát, že svou bilanci 657 zápasů v NHL v příští sezoně třeba vůbec nerozšíří.

Share on Google+