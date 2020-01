Dar z nebes, dětská hokejka i pilný trénink. Proč má Frk nejtvrdší střelu v Severní Americe

Když pálí puky při rozbruslení nebo na tréninku, opře se do nich jen zlehka. Nechce totiž svou pověstnou bombou nikoho zranit, ani vystrašit gólmana. Martin Frk je od víkendu oficiálně majitelem nejrychlejší rány v Severní Americe. Pumelicí při Utkání hvězd AHL překonal český hokejista nejen farmářský rekord, ale také maximum pro NHL. To drží slovenský kolos Zdeno Chára.

Když přijde řeč na to, proč se dostal do NHL, Frk bez váhání přizná, že zásadní roli v tom hrála právě jeho střela. Ví, že jde o jeho největší devízu. Už coby školák si všímal, že do kotouče umí praštit lépe než všichni ostatní.

Frk je unikát, ač v mnohých dalších hokejových dovednostech nevyniká, pálí mu to jako nikomu jinému v Severní Americe. A při vší úctě k rekordům dosažených v ruské KHL a české extralize, pelhřimovský rodák by patrně při rovné soutěži nenašel konkurenci ani na starém kontinentu.

Jeho rána umí způsobit nemalé škody. Lukáše Kloka kdysi připravila o mistrovství světa. Ještě dříve si Frk musel, poté co trefil Dana Giradiho do krku, vyslechnout ostrou kritiku od Patricka O'Sullivana.

Prý je nebezpečný a vůbec neví, kam střílí. Sám to tak nevnímá. Každému to někdy uletí, přemítá. A ruku na srdce, O'Sullivan je po konci kariéry především velký mluvka než vážený expert.

Zajímavější je ovšem úvaha, proč poslal puk na branku rychlostí 109,2 mil za hodinu právě Frk. Vždyť není tak vysoký jako Chára. Ztrácí oproti němu také v kilech, jeho hokejka je kratší. Odpověď se nabízí jednoslovná: technika. Podrobnější by nebyla?

Sám Frk říká, že jeho pověstný "kanón" je darem z nebes. Nespoléhá ovšem jen na to, co mu bylo dáno do vínku. Svůj talent zušlechťuje. Ví, jak ho dokonale využít. Třeba tím, že používá hůl s flexem 70.

Flex značí pružnost hokejky a se sedmdesátkou - jak přiznává obávaný bombardér - hrají některé děti. Jeho technice ale dokonale vyhovuje, byť by podle své váhy měl karlovarský odchovanec volit flex kolem stovky. Další jeho vychytávkou je zahnutí čepele, je to vrtule, s jakou je přihrávka behkendem prakticky nemožným úkolem.

Jenže Frk není na ledě primárně od toho, aby kombinoval. Kariéru si vystavěl na své bezkonkurenční střelbě. Výstižně jeho projektily pojmenoval Petr Mrázek, s nímž Frk působil v Detroitu.

Mrázek si tehdy objednával u svého krajana pár ran navíc, aby se aklimatizoval před souboji s Alexem Ovečkinem. "Jsou to rány, jako když kopne bejk," popisoval známý gólman, co Frk dokáže.

Svou největší přednost už Frk uplatnil i v Los Angeles, kam v létě přestoupil. Při debutu díky pohotovému a prudkému zakončení dvakrát skóroval. Přesto se brzy s prvním mužstvem rozloučil a skončil na farmě.

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Díky svému přeřazení do AHL a účasti na Utkání hvězd mohl světu ukázat, co umí a co s pravidelností piluje na trénincích.

Frk se snaží svou prvotřídní ránu dál zlepšovat. Posouvá se v přesnosti, dál chce pálit ďábelsky rychle. Přitom když vidíte jeho hokejku, na první pohled vás upoutá tím, jak je oproti dalším holím vyskládaným podél zdi krátká. Tak tohle že je mistrův nástroj?

Ano, Frk má jinou techniku než Chára, podobně jako používají rozličný švih špičkoví golfisté. Nepotřebuje tak dlouhou hokejku (legendární bek na ni má dokonce výjimku od NHL), aby mu to pálilo stejně svižně.

Zůstává otázkou, zda Frk bude navždy ve sportovních dějinách veden jako kuriozita, nebo se ještě uplatní v NHL a najde stálé místo. Český fanoušek by sympatickému borci jistě přál druhou variantu.

