Dalších pět let pro Ovečkina? Střelec Capitals jedná o nové smlouvě

Když v lednu 2008 podepisoval třináctiletou smlouvu, vypadalo to šíleně. Další z extravagantních kousků majitele Teda Leonsise. S odstupem tuctu let lze tenhle risk reflektovat jako výborný tah. Klub i hráč začínají jednat o další spolupráci.

Za tu dobu se obě strany nepoškorpily. Nespekulovalo se o trejdu ani o tom, zda se ruský kanonýr vyplatí. Capitals s Ovečkinem rozepsali svou historicky nejúspěšnější éru. Stanley Cup je z toho jen jeden, ale i to je víc než nic. Rus patří k nejlepším střelcům ligové historie a proti jeho vůdcovství a herním kvalitám může sotva kdo něco namítat.

Třináctiletý pakt na 124 miliónů dolarů mu skončí po příští sezóně. To opravňuje obě strany k nastartování nových jednání. Podle ruského zdroje, jehož zprávu převzalo několik zámořských serverů zabývajících se přestupovou šuškandou, se tak právě stalo. Předběžná jednání avizoval nedávno i generální manažer Brian MacLellan.

Ovečkinovi bude v září 35 let. Hráči tohoto věku obvykle podepisují už jen kratší, jedno či dvouleté smlouvy, někdy s opcí na další rok. Postavení moskevského rodáka je ale výjimečné, dohoda může být opět delší. Údajně se řeší tří až pětiletá spolupráce.

Ovečkinova stávající stropová zátěž je 9,538 mil. dolarů. Průměrný roční příjem nového kontraktu je diskutován na podobné nebo mírně vyšší úrovni, pravděpodobně 9,5 – 10 mil. Minulou smlouvu si vyjednal sám, na celou věc jen dohlédli Alexovi rodiče. Generální manažer George McPhee si celý proces pochvaloval. „Zastupoval sám sebe s velkou noblesou a důstojnosti,“ řekl doslova.

Podobně postupoval nedávno také Nicklas Bäckström. Ovečkinův parťák si domluvil s Capitals pětiletý kontrakt za 46 miliónů rovněž bez prostředníka, jemuž by pak odváděl vysoké provize. Lze předpokládat, že také nyní si zkušený Rus vyřídí vše sám.

Většina komentátorů se shoduje, že klub neriskuje, Ovečkin je navzdory náročnému hernímu stylu zdravý jako řípa a vynechává minimum zápasů. Pokud by se skutečně domluvil na dalších pět let, bylo by mu po skončení kontraktu necelých 40.

Bude to stačit na Wayne Gretzkyho? Aktuálně potřebuje k jeho překonání 189 branek. Nikde přitom není napsáno, že i po skončení této smlouvy nemůže ve Washingtonu ještě nějaký ten rok pokračovat.

