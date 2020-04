Další mladá krev ve Vancouveru. Canucks si pojistili švédského kouzelníka

Už takhle dost talentem nabitý kádr Vancouveru Canucks byl rozšířen o další zajímavé jméno. Organizace ve středu oznámila podpis nováčkovské smlouvy s útočníkem Nilsem Höglanderem.

Nucks si od devatenáctiletého Švéda hodně slibují. Vždyť Höglander v posledních dvou sezonách stabilně nastupoval v nejvyšší švédské soutěži: letos ve 41 utkáních vstřelil devět branek a přidal sedm asistencí.

Podle generálního manažera Jima Benninga je možné, že se šikovný útočník v blízké budoucnosti probojuje do sestavy Vancouveru. „Letos hrál v SHL a nikdy nevypadl z tempa,“ řekl na jeho adresu Benning. „Odehrál tam už dvě sezony, pro nás to může být útočník do prvních dvou formací.“

„Nils je dynamický hráč s vysokou úrovní dovedností a silnou pracovní morálkou,“ pokračoval generální manažer kanadské organizace. „Je to kreativní hráč se skvělými rukami a schopností vstřelit gól. Jsme potěšeni, že ho můžeme podepsat a těšíme se na jeho další vývoj v příští sezoně.“

Vancouver Höglandera draftoval loni ve druhém kole jako celkově čtyřicátého. Švédský útočník by se možná dočkal i dříve, jenže některé týmy z důvodu jeho menšího vzrůstu zvolily jiné hráče.

„Jsem nadšený,“ pravil Höglander v hovoru s reportéry. „V mojí hokejové kariéře je to velký krok. Ukážu lidem, že můžu hrát proti velkým chlapům. Věřím svému tělu a své hře.“

Z jeho menších tělesných proporcí nemá obavy ani Benning. „Není to příliš vysoký hráč, ale je silný a dobře kryje puk,“ zmínil. „Navíc je to pracovitý kluk. Opravdu se nám líbí jeho charakter, chce v této lize být dobrým hráčem.“

Höglander zaujal pozornost hokejové veřejnosti na letošním světovém šampionátu juniorů, kde Švédsku pomohl vybojovat bronzové medaile. V sedmi zápasech zaznamenal bilanci pěti gólů a šesti asistencí, kromě toho se blýskl parádním lakrosovým zásahem zpoza branky.

„Když jsem byl malý, tak jsem s pukem vždycky rád zkoušel bláznivé věci. Nevím, co si myslím, když to udělám. Prostě mě to napadne. Ale funguje to,“ nechal se slyšet rodák ze švédského Bockträsku.

Ve Vancouveru rozšíří mladé jádro, které zahrnuje hráče jako Elias Pettersson, Brock Boeser, Quinn Hughes nebo Bo Horvat.

„Jít ze SHL do NHL je těžké,“ ví Höglander. „Udělám, co bude v mých silách a ukážu, že jsem hráč.“

