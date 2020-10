Další krok mezi hvězdy Bruins. Zbořil si vybojoval jednocestnou smlouvu

V NHL má na kontě zatím jen dva soutěžní duely ze sezony 2018-19, ale v té příští by měl bilanci rozmnožit. Jakub Zbořil trpělivě usiluje o posun mezi stabilní členy kádru Bostonu a teď je k vytoužené metě zase o kousek blíž. Odchovanec brněnského hokeje totiž s Bruins podepsal novou dvouletou smlouvu.

Informaci je třeba zároveň doplnit o klíčovou věc: kontrakt je totiž jednocestný, což progresivnímu bekovi dává do budoucna velkou šanci. „Jakub potvrdil, co od něj vedení organizace očekávalo. Leckdo mu možná tolik nevěřil, ale on v Bruins dlouhodobě předváděl výborné výkony a naplnil předpoklady, že může být hráčem jejich základní sestavy," konstatuje Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, jež hráče zastupuje.

Zbořilovi vypršela původní smlouva a coby chráněný hráč vyjednával s vedením klubu o nové. „Jakub chtěl pokračovat, jde za svým cílem a rád by ho naplnil. Na druhou stranu je pravda, že byl o něj velký zájem v top evropských soutěžích. Naší prioritou byl jednocestný kontrakt, nakonec došlo k dohodě, což jasně potvrzuje, že v Bostonu s Jakubem počítají," připomíná Sivek.

Někdejší juniorský reprezentant strávil uplynulou sezonu na farmě v týmu Providence Bruins, kde sehrál 58 utkání, zaznamenal 3 góly a přidal 16 nahrávek. Před zahájením bojů ve Stanley Cupu se připojil k prvnímu týmu a v "bublině" s ním prožil všechny duely play off. Zadák s výbornou poziční hrou, tvrdou střelou a dalšími přednostmi teď ví, že se přiblížil uplatnění v prvním týmu.

„Jednocestná smlouva je oceněním za dřívějším práci i určitým příslibem do budoucna. Samozřejmě, Jakub to musí potvrdit v kempu. Ale klub s ním počítá, o tom není pochyb. V Bostonu na Zbořilovi oceňují, že jde trpělivě nahoru a neustále se zlepšuje. V minulé sezoně dokázal, že na NHL má," připomíná Michal Sivek.

Mladší bratr Adama Zbořila, který udělal velký výkonnostní vzestup v Mladé Boleslavi, je momentálně hráčem Komety Brno. Mateřskému klubu bude k dispozici do doby, než v zámoří začnou kempy před novým ročníkem NHL. „Kuba měl smůlu, že klub prodělal nákazu koronavirem a musel do karantény. Teď jsou domácí soutěže přerušeny. Ale za Kometu sehrál dva soutěžní zápasy a ukázal vysoké kvality," dodává hráčův agent.

Kdyby se účastník MS dvacetiletých 2016 a 2017 nepral o šanci ve hvězdami napěchovaném kádru Bostonu, možná by si sen o pravidelných startech v NHL splnil už dřív. V mnohých jiných týmech takovou konkurenci nemají. „Ale Jakub to takhle nebere. Bruins ho před pěti lety draftovali v prvním kole, klub mu vždycky věřil. Chtělo to určitý čas, Jakub si tím musel projít. Teď je evidentní, že přesvědčil, v opačném případě by jednocestnou smlouvu nedostal," uzavírá Michal Sivek.

