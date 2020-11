Další hráč z prvního kola má smlouvu, Anaheim podepsal šestku draftu

Období, jež sleduje dění v nejlepší hokejové lize světa pouze mimo led, nadále pokračuje. Organizace Anaheimu mezi sebou oficiálně vítá novou tvář, kterou si zástupci Kačerů vybrali na letošním draftu.

Budoucnost na modré čáře. Svůj výběr z šestého místa na letošním vstupním draftu Ducks využili ke zvolení talentovaného zadáka Jamieho Drysdalea. Osmnáctiletý Kanaďan se stal druhým nejvýše vybraným obráncem.

„Je neskutečné být tam, kde v tuto chvíli jsem. Užívám si to. Když mě vybrali, nebylo v místnosti cítit nic jiného než nadšení. Jsou to nervy, ale když slyšíte svoje jméno, je to mimořádný okamžik,“ řekl Drysdale po letošním draftu.

A není divu, že šel na řadu tak brzy. Jedná se o obránce, kterého experti oceňují za jeho skvělé bruslení a schopnost vytvářet šance pro ostatní. Přece jen gólů tolik nedává, ale skvěle to vynahrazuje nahrávkami pro své spoluhráče.

V loňské sezoně se v Ontario Hockey League za Erie Otters, kde v minulosti nastupoval i Connor McDavid, blýskl devíti brankami a hned osmatřiceti asistencemi v devětačtyřiceti zápasech.

Nyní ho čeká velký skok v kariéře. Poprvé se bude snažit probojovat do seniorského týmu a v Anaheimu si od něj hodně slibují.

Už teď má v kapse tříletý nováčkovský kontrakt, jenž ukrojí z platového stropu Ducks 925 tisíc dolarů za sezonu.

