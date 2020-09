Dallas, Islanders a Vegas mohou jít do trháku

Noc z neděle na pondělí nabídne další tři zápasy v pokračujících sériích semifinále obou konferencí. Vybojovat třetí body a vykročit za postupem se pokusí Dallas, Islanders a Vegas. Dokáží se jejich soupeři zmobilizovat a v klíčových zápasech vyrovnat stavy svých sérií?

00:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche

Stav série: 2-1

Dallas s Coloradem si užili poměrně dlouhé volno. Naposledy se spolu oba celky střetly v noci ze středy na čtvrtek a Avalanche se tehdy povedlo zastavit rozjeté soky, kteří vyhráli první dva zápasy série. V tom posledním se ale v divoké přestřelce povedlo Coloradu vyhrát 6:4 a snížit na 1:2.

Po dlouhém volnu se pokusí na tento výkon navázat a nepustit Dallas k pomyslným mečbolům. „Víme, jak moc bude důležitý začátek zápasu. Je rozhodně dobře, že jsme snížili. Doufám, že formu udržíme a podaří se nám dál vyhrávat,“ uvedl Pavel Francouz, na jehož bedrech, při zranění Grubauera, leží osud týmu. I pro českého brankáře by bylo příjemnější, pokud by jeho spoluhráči dokázali Dallas opět přestřílet a trochu mu pomoci i v obraně.

Právě defenziva Colorada v této sérii skřípe. Dallas, byť nepatří k úplně nejproduktivnějším týmům v lize, nasázel ve třech zápasech hned 14 branek a to není pro Laviny vůbec lichotivá bilance.

Stars bude dál scházet brankářská jednička Ben Bishop, na druhé straně vedle Grubauera figurují na marodce Matt Calvert, Erik Johnson a Joonas Donskoi, u něhož se ale věří, že bude pro nedělní měření sil připravený.

02:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers

Stav série: 2-1

Islanders, kterým chybí zkušený zadák Johnny Boychuk, předvedli v sobotu precizní práci v obraně a povedlo se jim díky tomu přehrát Philadelphii 3:1. Vrátili tak soupeři nepříjemnou porážku ze druhého utkání, v němž dokázali z 0:3 vyrovnat na 3:3, ale následně inkasovali krátce po začátku prodloužení.

Do čtvrtého klání vstoupí Islanders ve větší psychické a herní pohodě. Flyers totiž čelí nepříjemnému tlaku, jelikož vědí, že pokud by v noci prohráli, museli by sérii otáčet ze stavu 1:3, a to není něco, co by se stávalo každý den. Přitom se nedá říct, že by v minulém utkání hráli špatně, dokonce se jim povedlo eliminovat zbytečná vyloučení a soupeři nabídli jen dvě přesilovky (jednou inkasovali). Jenže Islanders zamířili na trestnou lavici jen jednou a v obraně odvedli maximum.

Flyers půjdou do utkání v plné palbě, nepočítáme-li dlouhodobě zraněné.

04:30 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights

Stav série: 1-2

Program uzavře souboj mezi Vancouverem a Vegas. Golden Knights se dokázali oklepat z porážky ve druhém utkání, stejně jako brankář Robin Lehner, jenž poté, co inkasoval čtyři branky, dokázal v noci na neděli pokrýt všech 31 střel a vychytat svou druhou nulu v letošním play-off.

Oba týmy byly v sobotním klání poměrně dost vylučovány. Vancouver se v prvních 11 minutách zápasu dočkal hned tří přesilovek, navíc více než minutu hrál proti pouze třem hráčům Vegas. Jenže z toho nic nevytěžil a naopak v páté a šesté minutě (kdy se hrálo v plném počtu) dvakrát inkasoval. Právě první polovina úvodní třetiny svým způsobem nalomila psychiku Canucks, z čehož se už ve zbytku střetnutí nedokázali dostat.

Nutně se ale musí zmobilizovat. Ve čtvrtém utkání potřebují uspět, jelikož prohrávat 1:3 s týmem jako je Vegas, značí extrémní problém, z něhož takřka nevede cesta, respektive se rovná zázraku. Na druhou stranu, právě Vancouver si dokázal v předchozím kole poradit s obhájci Stanley Cupu a podceňovat jejich kvality se nevyplácí.

Na marodce obou týmů by se nemělo před nedělním zápasem nic měnit. Vegas dál chybí Tomáš Nosek, Vancouveru potom Micheal Ferland a Tyler Myers.

