Crosby, McDavid a spol. Kdo se vešel do výběru nejlepších centrů za posledních 10 let?

Ačkoliv se nám poprvé od října kolotoč zápasů NHL na chvíli zastavuje, svět okolo nejprestižnější hokejové ligy nadále žije v plném proudu. Ať se bavíte s jakýmkoliv hokejovým odborníkem, ve všech případech se shodnete na jedné věci. Centr je hlava celé pětky a pokud tento důležitý nemá svůj den, pravděpodobně se od toho bude odvíjet i hra celé formace. Zámořský novinář Sonny Sachdeva pro Sportsnet.ca zhodnotil nejlepších 5 centrů poslední dekády.

1. Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Každému, kdo hokej alespoň trochu sleduje, musí být jasné, že mezi elitním výběrem nemůže chybět kapitán Tučňáků Sidney Crosby. Spousta lidmi je právě Crosby považován za nejlepšího hokejistu současné doby. Vyniká skvělým přehledem a především komplexností. Radostí pro oko fanouška je sledovat jeho bekhendové střely, které právě hráč s číslem 87 pozvedl na úplně jinou úroveň. Jednička draftu z roku 2005 brázdí vody NHL již 15. sezonu, za tu dobu dokázal se svým týmem třikrát dokráčet až pro Stanley Cup. Ve 32 letech velmi slušná bilance, o které si jiní hráči můžou nechat pouze zdát. Za svou celou dosavadní kariéru kapitán Pittsburghu nasbíral během 960 utkání 1233 bodů (451+782). Jedinou kaňkou na kariéře kanadského forwarda jsou častá zranění, nejčastěji otřesy mozku. V tuto chvíli pro změnu Crosby figuruje na listině zraněných hráčů kvůli kýle.

2. Connor McDavid, Edmonton Oilers

Psal se rok 2015 a Edmonton si jako svou první volbu zvolil kanadskou superstar. V té době se sice vědělo, že McDavid bude většinu převyšovat, že se však již ve druhé sezoně stane kapitánem a jedním z nejlepších hráčů planety čekal málokdo. Ačkoliv ho na začátku kariéry přibrzdilo zranění v podobě zlomeniny klíční kosti, zdá se, že kapitánovi Oilers se zatím větší zranění vyhýbají. Hned druhý ročník mu vynesl Art Ross Trophy, za nejvíce bodů v základní části. To samé se mu povedlo i o rok později, v té loňské sezoně však nedokázal překonat Nikitu Kučerova z Tampy, který měl snad životní sezonu, ačkoliv si McDavid velkým rozdíle zvedl i osobní maximum. Jeho největší přednost představuje obrovská dynamická rychlost a šikovné ruce zkombinované s vynikajícím zakončením, popřípadě úžasným herním myšlením. Jako nejlepší parťák do útoku se pro něj jeví Leon Draisaitl, to je však asi jediné pozitivní na jeho klubové kariéře. Již loni byl Kanaďan velmi frustrovaný po nepostupu Olejářů a pokud by se něco takového mělo ještě několikrát opakovat, pravděpodobně bychom ho velmi brzy viděli v jiném týmu.

3. Jevgenij Malkin, Pittsburgh Penguins

Pittsburgh je jedním z nejúspěšnějších týmů za posledních 20 let a svůj podíl na tom má i ruský válec Jevgenij Malkin. Ačkoliv je Malkin i jako druhý centr za Crosbym velmi produktivní a zajišťuje tak možnost odpočinku pro první lajnu, která pak není tak vyčerpaná, jako se může stát třeba v Edmontonu, plní velmi důležitou roli i jako první centr v době Crosbyho indispozice. Za svých 875 utkání dokázal nasbírat 1033 bodů (400+633) a v tabulce +- se pohybuje okolo 76 kladných bodů. Pro srovnání Sidney Crosby jich má o 100 více, což značí, že ruský rodák je více útočně laděný. Jak už to tak bývá, ani jemu se však zranění nevyhýbají. Naposledy se zranil hned na začátku soutěže, když nešťastně zakopl a dostal tak sám sebe mimo hru.

4. Jonathan Toews, Chicago Blackhawks

Předposledním mužem výběru je další kapitán, tentokrát Chicaga. Ačkoliv v normálním životě nenápadný, na ledě velmi ceněný centr. Toews vždy vynikal skvělou spoluprací s Patrickem Kanem. Právě bruslař s číslem 19 většinou vymyslel celou akci od začátku až do konce a jeho americký spoluhráč byl tím, který dokázal dotáhnout celou akci až ke gólu. Jestřábům se sice v poslední době moc nedaří, respektive především dvě sezony, jeho úspěchy s týmem mu upírat nemůžeme. V letech 2010, 2013 a 2015 slavil zisk Stanley Cupu, v té době se Chicago řadilo mezi nejlepší týmy ligy a úspěch celého celku byl v mnoha případech připisován právě Toewsovi. Sám kapitán se poté objevil na obalu hry NHL 15, na kterém původně měl figurovat s Kanem, ale společnost se nakonec rozhodla Američana na obal kvůli skandálu nedávat.

5. Patrice Bergeron, Boston Bruins

Poslední muž dle Sachdeva mezi top pěticí nejlepších centrů za posledních 10 let. Pro české fanoušky velmi dobře známý, jelikož figuruje v jedné z nejsilnějších lajn ligy s Davidem Pastrňákem a Bradem Marchandem. Tito dva jmenovaní se spíše starají o gólový přísun, zatímco Bergeron dělá svým spoluhráčům skvělé prostředí v podobě skvělé defenzivní práce a připravuje akce. Tím však netvrdíme, že by se centr také do útočení nezapojil. Letos již vstřelil 15 gólů a zapsal 17 asistencí. Že se jedná o klíčového bruslaře Bruins dokazuje i fakt loňského zranění a následné absence, kdy Pastrňák s Marchandem nedokázali najít tak dobrou náhradu, aby dokázali udržet celý tým na vítězné vlně.

