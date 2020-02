Columbus se St. Louis odvrací šestou prohru v řadě

Columbus a St. Louis prožívají hodně bídné období. Oba celky se propadají tabulkou kvůli negativní sérii pěti porážek v řadě. Během úterního programu NHL se pokusí své šňůry zastavit.

O něco horší pozici má Columbus, který se představí na kluzišti soupeře. Navíc jej čeká Philadelphia, jež patří do elitní osmičky Východu a v utkání bude mírným favoritem. To i kvůli tomu, že Flyers vyhráli v této sezoně oba vzájemné zápasy se svými soupeři.

St. Louis to budou mít při odvracení šesté prohry v řadě o něco jednodušší. Zahrají si doma proti New Jersey. Ani jeho schopnosti však není radno podceňovat. Byť to je jeden z nejhorších týmů ligy, povedlo se mu vyhrát tři z posledních pěti zápasů.

Pikantním zápasem bude střetnutí mezi Pittsburghem a Torontem. Penguins hrají o první místo v Metropolitní divizi, zatímco Maple Leafs se chtějí vrátit do první osmičky Východní konference. První vzájemný zápas této sezony se hrál rovněž na ledě Pittsburghu a domácí v listopadu vyhráli drtivě 6:1.

O čtvrtou výhru v řadě a přiblížení se vysněným bojům o play off budou usilovat hokejisté Buffala, kteří se představí na ledě slabé Ottawy. Senators sice vyhráli své poslední utkání, ale celkově je to od tohoto celku celosezónní trápení.

Šanci ukončit čtyřzápasovou šňůru proher dostane Montreal, který si zahraje proti trápícímu se, a trpícímu, Detroitu. Jenže si musí dávat velký pozor, aby se nepropadli ještě do větší mizérie. Ve všech třech vzájemných duelech v této sezoně totiž Canadiens se svými soupeři prohráli. A vzhledem k tomu, že Red Wings vyhráli v tomto ročníku jen 14 zápasů, je jejich bilance 3-0 s Montrealem skoro až unikátní.

01:00 Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets

PHI: bilance 32-20-7 vs CBJ: bilance 30-18-12

01:00 Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs

PIT: bilance 36-15-6 vs TOR: bilance 31-21-8

01:30 Ottawa Senators - Buffalo Sabres

OTT: bilance 20-28-11 vs BUF: bilance 27-24-8

01:30 Detroit Red Wings - Montreal Canadiens

DET: bilance 14-43-4 vs MTL: bilance 27-26-8

02:00 St. Louis Blues - New Jersey Devils

STL: bilance 32-17-10 vs NJD: bilance 22-26-10

02:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes

NSH: bilance 29-22-7 vs CAR: bilance 33-21-4

02:00 Winnipeg Jets - Los Angeles Kings

WPG: bilance 30-25-5 vs LAK: bilance 21-33-5

