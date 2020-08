Co je Pastrňákovi? Nejlepší střelec sezóny chyběl Bostonu ve čtvrtečním zápase

Nejen čeští hokejoví fanoušci byli nemile překvapení absencí Davida Pastrňáka ve druhém utkání série Bostonu s Carolinou. Dokonce i uvnitř mužstva nebylo o jeho účasti do poslední chvíle jasno.

Že se Bruins budou muset obejít bez nejlepšího střelce základní části, potvrdili až zhruba dvacet minut před začátkem zápasu.

„Byl u něj otazník od předešlého utkání, ještě dnes ráno se mu věnovali lékaři,“ doplnil trenér Cassidy po skončení druhého duelu.

Ve středu strávil havířovský rodák v prodlužovaném utkání na ledě 24 minut a 58 sekund. Konečně to vypadalo, že se rozehrál k obvyklým výkonům, když zaznamenal branku a nádhernou asistenci na vítězný gól Patrice Bergerona. A právě tam může být zakopaný pes.

Nebylo třeba dívat se zvlášť pozorně, abyste si všimli té nelíčené radosti. Když se puk zatřepotal v síti, Pastrnák vyskočil s rukama nahoře. Jen skutečně pozorní si ale všimli, že po dopadu na led zavrávoral a nevypadal v pořádku. Ohledně potíží jdou jen neurčité spekulace, od břicha až po kotník.

Jeden z fan webů Bruins komentuje záležitost odlehčeně: „Aspoň že jde o běžné zranění a ne o covid.“ Kvůli němu ztratil Pastrňák dva týdny přípravy, které strávil po příletu do Ameriky v karanténě. Nejspíš také proto ve skupině o pořadí vůbec nebodoval.

Pauza skutečně nesouvisí s korona virem, což dává naději na brzký návrat do hry. „Sice nemohl naskočit, nicméně nevěříme, že by to mělo trvat dlouho. Doufáme, že to bude záležitost dnů,“ doplnil Bruce Cassidy.

Boston nakonec ve čtvrtek prohrál s Carolinou 2:3. Za poražené zaznamenal dva body (1+1) David Krejčí, na straně vítězů přihrál na druhý a třetí gól Martin Nečas. Oba jeho pasy měly oči.

