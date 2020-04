Chci zůstat ve Vancouveru, hlásí gólman Jacob Markström

Vancouver letos patřil k týmům, které bylo doopravdy zábavné sledovat. Mladé a nadějné mužstvo se pohybovalo většinou na pozicích, které zaručovaly postup do vyřazovací části. Výraznou měrou k tomu přispěl i švédský gólman Jacob Markström.

Třicetiletý Švéd odchytal v dresu Kosatek třiačtyřicet klání, po nichž se může pyšnit 91,8 % úspěšností zákroků a průměrem 2,75 inkasovaných branek na zápas. I díky němu se Canucks pohybovali kolem příček, které zaručují play-off.

V aktuálně přerušeném ročníku National Hockey League je Vancouver jedno místo za druhou divokou kartou v Západní konferenci, když v devětašedesáti duelech posbíral osmasedmdesát bodů. Oproti Winnipegu (Jets drží první divokou kartu) však mají Canucks dvě klání k dobru a ztráta na Tryskáče navíc činí jen dva body.

Pakliže se tato sezona kvůli pandemii koronaviru už nerozběhne, vedení Canucks čekají rozhovory s hráči o nových smlouvách. Jedním z nich je i zmíněný Jacob Markström, jemuž v létě vyprší stávající tříletý kontrakt. Švéd dosud zatěžoval platový strop 3,666 miliony dolary ročně.

Markström před nucenou pauzou prožíval opravdu skvělou sezonu, jeho jméno se dokonce objevovalo na seznamu mnoha expertů, kteří předpovídali finalisty na Vezinovu trofej, tedy ocenění pro nejlepšího maskovaného muže základní části.

A to i přesto, že se musel v průběhu roku vypořádat se smrtí svého otce či operací kolene, kterou absolvoval dva týdny před pozastavením ligy.

On sám má o své budoucnosti jasno. „Chci zůstat ve Vancouveru, to je můj cíl. Navíc letošní sezona stále není u konce. Pořád doufám, že se vrátíme zpět a zabojujeme o play-off. Bude těžké dostat lidi na stadion, alespoň ale můžeme dát příznivcům a celému městu něco, čemu mohou fandit,“ líčí 198 centimetrů vysoký brankář.

Nikdo ovšem v tuto chvíli nedokáže předpovědět, jak vlastně celá stávající situace dopadne. „Už jsem v situaci bez smlouvy byl. Nikdy nevíte, kde, popřípadě zda vůbec, budete hrát. Když jsem hrál v sezoně 2014/2015 za Uticu v AHL, vypršela mi smlouva a já si myslel, že to mohla být moje poslední sezona v Severní Americe. Jsou tu určité nejistoty. Raději bych věděl, kde budu a co se v budoucnu stane, ale s tím vším, co se teď děje, to nikdo nemůže odhadnout,“ dodává sympatický rodák z Gävle.

