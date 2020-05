Chci dál hrát, vzkázal nejstarší muž ligy. Dokončit sezónu a přidat další

Nejstarší profesionální sportovec v Bostonu neplánuje končit. Navzdory pokročilému věku je Zdeno Chára stále v dobré fyzické formě, takže by rád pokračoval v kariéře.

Slovenský obránce řekl před několika dny pro Sportsnet, že zatím rozhodně neplánuje končit. Ještě než se ale dostal k úvahám, co po sezóně, vyslovil víru, že se dočkáme dohrání té stávající.

„Žiju současností. Stále věřím, že si nějaký hokej ještě v téhle sezóně zahrajeme,“ řekl nejvyšší a nejstarší muž NHL. „Nehledím zbytečně dopředu. Nicméně hru stále miluju. Pořád mám rád to soutěžení, takže pokud bude všechno v pořádku, chci hrát.“

Chára podepsal před tímto ročníkem jednoletý kontrakt. Stačily mu 2 milióny dolarů, s bonusy si může přijít na 3,75 mil. To je velký ústup proti loňskému roku, kdy vydělal 5 miliónů základu plus 1,75 mil. na bonusech.

Také proto, že si trenčínský rodák přišel za dosavadní kariéru na víc než 107 mil. dolarů brutto, může být ke svému klubu velkorysý a vstřícný. O jeho postavení, které stvrzuje kapitánské céčko, nikdo nepochybuje, i kdyby hrál za minimum. Pokud se po sezóně rozhodne pokračovat, nejspíš opět nebude situaci hrotit.

Jelikož v březnu oslavil 43. narozeniny, patří už teď k nejstarším hráčům v dějinách NHL. Z obránců vydrželi hrát slavnou soutěž déle jen Tim Horton (44 let, 39 dnů), Doug Harvey (44 let, 100 dnů) a Chris Chelios (48 let, 71 dnů).

Slovenský obr vynechal letos jen dva duely, v 68 zápasech si připsal 14 kanadských bodů (5+9). Ve velebené i nenáviděné statistice plus minus je v Bostonu s hodnotou +26 nejlepší, což rozhodně nesvědčí o tom, že by propadal v plnění defenzivních povinností. Třeba Torey Krug je na čísle -4.

Právě devětadvacetiletý Krug bude dalším důležitým bodem v zápisníku generálního manažera Bruins. Po sezóně mu končí smlouva a čeká ho náročné jednání o nové. Jak všichni známe Dona Sweeneyho, stavitel Bruins nevydá z rozpočtu cent, aniž by ho předtím třikrát obrátil.





Share on Google+