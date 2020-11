Cesty do NHL: Jaroslav Pouzar – první český vítěz Stanley Cupu

Nabídku z NHL dostal už na mistrovství světa 1982 od Toronta. Ignoroval ji. Další mu dal skaut Barry Fraser, jehož považuje český novinář z Edmontonu Petr Adler za jednu z nejdůležitějších postav vítězné dynastie Oilers. Jeho čich na talenty přivedl do mužstva pozdějších šampiónů skrze pokročilá kola draftu celou řadu vynikajících borců.

V tomto případě už Pouzar (na snímku druhý zprava) zájem měl, podmínky splňoval, přesto mu nebylo přáno. Hlavně v Budějovicích naříkali, že už odchází obránce Miroslav Dvořák. Dokonce i trenér Karel Pražák, s nímž hrál Pouzar osm let v jedné lajně, suše utrousil, že přestup nepodepíše.

„Myslel si, že mu bráním já, proto za mnou zašel,“ vzpomínal později někdejší reprezentační trenér Luděk Bukač. „Vysvětlil jsem mu, že my rozhodně problémy dělat nebudeme, že místo toho potřebuje přesvědčit svůj klub. Budějovice totiž vedl nějaký Franta Papoušek a všude do novin prohlašoval, že Pouzara za žádnou cenu nepustí.“

Po únavných jednáních a stresujících tahanicích nakonec třicetiletý útočník dostal zelenou. Pokud mu doma napínali nervy na skřipec, ani za mořem se nezachovali zrovna košer. Kapr, jak se Pouzarovi přezdívalo, měl původně podepsat víceletý kontrakt, Oilers mu ovšem na poslední chvíli smlouvu vyměnili.

„Podepíšeš novou, úplně stejnou,“ nabádali Jihočecha, který sotva chápal, co mu v cizím jazyce strkají pod nos. Smlouva byla na rok. S ústním příslibem, že když bude zájem, spolupráci prodlouží.

Když prozřel, byl na sebe i na Olejáře naštvaný. „Měl jsem si vzít právníka,“ vyčítal si. Na pořádnou domluvu ale neměl angličtinu a na právníka peníze. Ve své první sezóně 1982-83 nakonec odehrál nejvíc ze všech zámořských let. Velkou část tohoto ročníku nastupoval v první lajně s Gretzkym a Kurrim.

V 74 zápasech nasbíral 33 bodů (15+18). Jen pro představu, nedostižný Gretzky jich měl 196 (71+125). V play off naskočil k jedinému duelu, v posledním finále konference pomohl vyřadit Chicago dvěma góly. Ve finále Oilers nestačili na New York Islanders, pro které to byl poslední vítězný rok. Bitvu o pohár sledoval Pouzar jen z tribuny.

Gretzky: Nejsilnější chlap, se kterým jsem hrál

Čekalo se, že by po boku Gretzkyho mohl dát i padesát gólů za sezónu, adaptace ale probíhala pomalu. „Přinesl do NHL úplně jiné zvyklosti levého křídla. Když přišel do týmu, neměli jsme ponětí, kde zrovna na ledě bude. Trvalo nám 40 nebo 50 zápasů, než nám došlo, že hraje pozičně tak, jak je zvyklý z Československa. Vzalo nám skoro rok, než jsme to pobrali,“ cituje Gretzkyho blog Oilerslegends.

Ve třiceti už se obtížně učil novým věcem, taky s angličtinou zpočátku bojoval. Na druhou stranu fascinoval kondiční připraveností. „Fyzicky nejsilnější chlap, se kterým jsem kdy hrál,“ řekl už v průběhu první Pouzarovy sezóny za mořem o Čechovi Gretzky.

Na sezónu 1983-84 měl slíbený jen tříměsíční kontrakt s tím, že „pak se uvidí“. V mužstvu zůstal. V základní části nasbíral v 67 zápasech 32 bodů (13+19), tentokrát už si zahrál i play off, kde nastoupil ke 14 duelům z 19. Ve finále narazil Edmonton opět na newyorské Ostrovany. První zápas zvládla Gretzkyho parta těsně 1:0, v dalším jí soupeř spláchnul 6:1.

Tehdy si vzal Pouzar jako jeden z mála třicátníků v kabině řeč. Zmobilizoval skromnou angličtinu, aby ostatním naznačil, že musí hrát týmověji. Zbytek už je historie. Oilers sérii jasně ovládli, Ostrované vyklidili hokejový Olymp nové dynastii.

Poprvé a pak ještě dvakrát

Přestože za mořem nedával tolik gólů jako doma za Motor (v sezóně 1977-78 třeba 42 branek ve 43 utkáních), příspěvek k prvnímu titulu akcentují i v zámoří. „Splnil si svoje. Byl důležitou součástí Edmontonu v roce 1984,“ píše web Oilersnation.

Veterán z jihu Čech se stal prvním českým vítězem nejslavnější kolektivní trofeje, kterou s Edmontonem v roce 1985 obhájil. Ke druhému titulu pomohl v devíti zápasech třemi body (2+1). Zdálo se, že je to tak akorát. Takže se sbalil a odešel hrát do Německa.

Je snadné říct, že byl klikař, což dozajista byl. Síla Edmontonu byla v té době i v kontextu předlouhých dějin NHL ojedinělá. Glen Sather nicméně musel vědět, proč si Pouzara oblíbil. V průběhu sezóny 1986-87 mu stálo za to povolat pětatřicetiletého Čecha zpátky za moře. „Hned se sbal a přileť. S Němci se vyrovnáme,“ sdělil mu skrze telefonní dráty do Evropy.

Byl z toho třetí prsten pro vítěze Stanley Cupu.

Posledních pět let pak už nerušeně odehrál v Německu, kde byl oporou Rosenheimu. Brusle definitivně pověsil na hřebík ve čtyřiceti letech.

Sestřih Pouzarových akcí v NHL:

Předešlé díly:

Cesty do NHL: S požehnáním soudruhů či na paragraf opuštění republiky

Cesty do NHL: Václav Nedomanský – první emigrant a druhý Čech v Síni slávy

Cesty do NHL: Miroslav Fryčer – dobrodruh, flamendr, střelec

Cesty do NHL: Hlinka & Bubla. Litvínovská dvojčata ve službách Vancouveru

Cesty do NHL: Milan Nový - první šestašedesátka v NHL

Share on Google+