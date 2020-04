Čas na léčbu i trénink, akcelerátor kariéry. Kdo měl štěstí v neštěstí a pomohla mu pauza NHL?

Současná pandemie uzavřela arény NHL. Nabourala sny veteránů o posledním útoku na Stanley Cup. Zastavila rozlet výtečných nováčků, včetně Dominika Kubalíka. 12. března uťala základní část a doteď není jasné, zda se sezona 2019/2020 vůbec dohraje. V sázce je příliš mnoho. Z hokejových profesionálů jsou náhle jen komparzisté. Najdou se ovšem mezi nimi tací, kterým přerušení zámořské soutěže paradoxně prospělo.

Odhlédněme na malou chvíli od toho, jak nicotné jsou nyní sportovní výsledky, a podívejme se na pár příkladů.

Únor zrovna finišoval. Pro kluby NHL to znamenalo jediné - šlo do tuhého.

Blížila se uzávěrka přestupů. Počítal se každý bod, zostra se bojovalo o postup do play off. Vancouverští Canucks v tu chvíli přišli o svou oporu - Jacoba Märkströma.

Švédský gólman zamířil na operační sál a po menším zákroku ho čekala tří až čtyřtýdenní pauza. V nejhorší možný okamžik, chtělo by se dodat. Kosatky rychle reagovaly a přivedly Louise Dominigua. Ten utvořil tandem s Thacherem Demkem. Nezkušený pár pro důležité mače, že?

Díky přerušení NHL mají ve Vancouveru naději, že se o účast v bojích o Stanley Cup zabojují s Märkströmem mezi třemi tyčemi. Ve středu přišla ze Severní Ameriky zpráva, že sympatický čahoun se uzdravil a je připravený opět chytat.

Čas na léčbu zranění i šrámů spadl do klína také mnohým dalším. Za běžných okolností by pro ně třeba sezona 2019/2020 skončila, neobvyklý sled událostí jim nabídl druhou šanci.

Je to pár dní, co se právě o tom zmínil Max Pacioretty, ofenzivní tahoun Vegas Golden Knights. " Týmy se zraněnými hráči mají výhodu v tom, že se jim marodi postupně léčí a uzdravují," prohodil, když označil případné letošní play off za nejtěžší bitvy o Stanley Cup všech dob.

Další kategorií jsou hokejisté, kteří na rozdíl od ostatních už mohou trénovat na ledě.

Řeč je o Švédech, jimž tamní vláda nebrání v návštěvě stadionů a bruslení. V případě restartu NHL by nad zbytkem světa měli navrch. Už se ostatně ozvaly i hlasy, jimž se takové zvýhodnění Eliase Petterssona a dalších borců ze země tří korunek nelíbí.

"Nejmenovaní hráči poukazují na to, že Švédové budou mít konkurenční výhodu," zmínil známý novinář Darren Dreger v pořadu Insider Trading.

Třetí ilustrací toho, jak může přestávka slavné ligy paradoxně někomu prospět, budiž příběh Matthiase Emilia Pettersena.

Náramně šikovný centr, jemuž se kdysi přezdívalo Norský Gretzky, měl původně strávit další sezonu na univerzitě. Dál válet za Denver, kde byl letos nejproduktivnějším hráčem.

Jenže nikdo neví, kdy další ročník NCAA začne. A převažuje názor, že se dříve obnoví profesionální hokej než ten vysokoškolský. Calgarští Flames se tak rozhodli urychlit Pettersenovu kariéru a podepsali s ním nováčkovskou smlouvu. Dříve, než ještě před pár měsíci zamýšleli.

Ne že by si Pettersen přechod k profíkům nezasloužil. Má za sebou další výbornou sezonu. A věří si, že dokáže na farmě vedení kanadského klubu opravdu zaujmout.

Tu příležitost každopádně dostane s ročním předstihem.

I takové story píše současná pandemie. Přesto by jistě bývalo lepší, kdyby nikdy nenapsala ani písmenko.

