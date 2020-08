Carolina útočí na postup. Pikantní souboj Jets s Flames čeká třetí dějství

Úterní program v zámořské NHL obstará šestice zápasů z předkola play-off, ve kterém už může jeden z týmů slavit postup do 1. kola Východní konference. Carolina, v jejíž brance září Petr Mrázek, má po dvou výhrách proti Rangers první mečbol. Pokračuje i pikantní série mezi Winnipegem a Calgary.

18:00 New York Islanders - Florida Panthers

Stav série 1-0

Série, ve které by mělo padat nejméně branek. I tak se hovoří o souboji mezi New Yorkem Islanders a Floridou Panthers, který byl zahájen v sobotu těsnou výhrou Ostrovanů 2:1.

Panthers jsou přitom jedním z nejproduktivnějších týmů uplynulé základní části. Jenže popasovat se s tuhou obranou Islanders je pro ně úkol velmi obtížný. Svědčí o tom nejen první zápas předkola, ale i vzájemné duely ze základní části, ve kterých Panteři vsítili ve třech duelech pouze čtyři branky. A všechny zápasy také prohráli.

Islanders bude možná v úterním klání scházet kanadský obránce Johnny Boychuk, který byl v sobotu zraněn při tvrdém zákroku od Mika Mathesona. Trenér New Yorku Barry Trotz si s tím ovšem příliš hlavu neláme a věří, že v případě Boychukovy absence jej dokáže dobře nahradit. Na jeho místo by dle svých slov nasadil Andyho Greena nebo Noaha Dobsona.

Síla Floridy by se mohla projevit v přesilovkách, kterou má jednu z nejlepších v lize. Proto Islanders musí zůstat disciplinovaní a zbytečně nefaulovat (v prvním utkání měli jen dva vyloučené hráče).

20:30 Nashville Predators - Arizona Coyotes

Stav série 0-1

Arizona prokázala v úvodním zápasu série proti Nashvillu, že na silné týmy umí zahrát. Ve své podstatě to byl i trochu důvod, proč Coyotes v základní části tápali. Proti silnějším soupeřům sbírali příjemné bonusy v podobě bodů, ale v zápasech, ve kterých byli favority, mnohdy selhali.

První zápas předkola ovšem Arizona vyhrála 4:3 a ukázala Nashvillu, že to nebude mít s postupem do 1. kola Západní konference vůbec snadné. Pravdou je, že v brance Predators nestál Pekka Rinne, ale kvality Juuse Sarose je zbytečné rozebírat. Inkasoval sice čtyři branky, ale letělo na něj 37 střel, takže úplně důvěru nezklamal. Nicméně dá se očekávat, že v úterý naskočí do klece jeho zkušenější krajan.

Kromě Nicka Schmaltze z Arizony, o jehož startu v úterý se zatím moc neví, jsou oba celky v plné síle a očekáváme znovu zajímavý zápas, v němž budou chtít Kojoti potvrdit dobrou formu.

22:00 Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets

Stav série 0-1

Columbus byl před začátkem sezony kvůli odchodům mnoha hvězd odepisovaný, ale nakonec ukázal bojovnost a sílu, i přes mnohé problémy. Bojoval o postup do play off, a to i přímo s Torontem (Blue Jackets byli v základní části devátí, Maple Leafs osmí). V soupiskách týmů je přitom velký nepoměr s ohledem na počet hvězdných hráčů.

V čem ovšem spočívá síla Columbusu, v tom má Toronto značné problémy. Jedná se samozřejmě o defenzivu. Oba týmy odehrály 70 zápasů, přičemž Blue Jackets, byť hůře postavení, inkasovali o 40 gólů méně. A není tak divu, že brankář Korpisalo v prvním utkání zcela vynuloval hvězdami nabitý kanadský tým.

Columbus se bude o obranu opírat i v dalším zápase a na hráče jako Matthews, Nylander, Tavares či Marner čeká hodně složitý úkol. Dokázat prorazit hradby Modrokabátníků a být produktivní. Protože pokud to nedokáží, může se klidně stát, že budou po úterním duelu prohrávat v sérii na tři vítězné zápasy 0-2.

00:45 Winnipeg Jets - Calgary Flames

Stav série 1-1

Série plná vyloučení, ostrých soubojů, a bohužel i zranění. Pikantní kanadské derby zatím splňuje to, co se očekávalo. A po dvou zápasech je stav vyrovnaný 1-1.

V prvním utkání zranil Matthew Tkachuk z Calgary Marka Scheifeleho, když se mu u mantinelu trochu nešťastně projel bruslí po noze. Ve druhém duelu tak po něm zcela logicky soupeři šli. A i když se nevyhnuli faulům, přesto dokázali (oslabeni o Scheifeleho a Laineho) své soupeře udolat.

Je velká šance, že po dvou zápasech, kdy stál v brankovišti Cam Talbot, se mezi tři tyče postaví český brankář David Rittich. Jednak s ohledem na to, že se hraje tzv. back-to-back zápas, tedy druhé utkání ve dvou dnech, ale také s ohledem na pondělní porážku, při níž si Talbot připsal 23 zákroků z 26 střel.

Je otázkou, jak to bude s marodkou Winnipegu. Kromě Scheifeleho (noha) a Laineho (zápěstí) se pondělního utkání nezúčastnil ani křídelník Mason Appleton. Jejich stav pro třetí zápas série je zatím nejasný. Zejména u Scheifeleho se ale se startem příliš nepočítá.

02:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes

Stav série 0-2

Prvním týmem, který může slavit postup do play-off, je Carolina. Ta v předkole Východní konference proti Rangers vyhrála oba zápasy a je krůček od posunu do hlavní fáze vyřazovacích bojů.

Je to zásluha zejména brankáře Petra Mrázka, který v pondělí přiváděl střelce Rangers k zoufalství. Několik klíčových zákroků lapačkou, při nichž už fanoušci Jezdců viděli gól, bylo pro Carolinu darem z nebes. Ve fantastické formě jsou také mladíci Andrej Svečnikov, který nasázel v pondělí hattrick, a Sebastian Aho, jenž ve dvou zápasech zaznamenal jednu branku a čtyři asistence.

Rangers zatím nic nevychází podle představ. Velezkušený brankář Henrik Lundqvist sice dělá, co může, ale Carolina své soupeře v obou zápasech zcela přestřílela. A také ne každý zákrok se Švédovi zrovna povedl. Do třetího zápasu možná zkusí trenér New Yorku nasadit Alexandara Georgieva, aby se pokusil zastavit rozjetého soupeře. Informace, zda se tak stane, však prozatím nejsou dostupné.

Do sestavy Rangers se určitě vrátí Brendan Lemieux, který si odseděl dvouzápasovou suspendaci z 11. března, naopak návrat Jespera Fasta je zatím nejistý. Na druhé straně Hurricanes by měl dál chybět obránce Dougie Hamilton, který se zranil během tréninkového kempu.

Pokud by se Carolině podařilo vyhrát i třetí utkání předkola, prošla by do play-off Východní konference a stala by se prvním celkem, kterému se to povedlo.

04:45 Vancouver Canucks - Minnesota Wild

Stav série 0-1

Noční program uzavře souboj mezi Vancouverem a Minnesotou. První zápas vyhráli Wild 3:0 díky dobrému výkonu brankáře Alexe Stalocka, jenž pokryl všech 28 střel Vancouveru. Právě on byl důvodem, proč souboj těchto vyrovnaných týmů dopadl, jak dopadl.

A potvrdilo se také, že Minnesota na Canucks zkrátka umí zahrát. V základní části Wild vyhráli 2 ze 3 zápasů a navázali tím na svou bilanci z minulé sezony, kdy ji měli totožnou. Jinak je ovšem tato série zcela otevřená a bude záležet na maličkostech.

Jako například na přesilovkách, které dokázala Minnesota v prvním duelu výborně zužitkovat. Dvou gólů dosáhla právě v početní převaze (třetí pak dala do prázdné branky). Vancouver celkově svému soupeři situaci usnadnil, když mu nabídl hned pět přesilových her, na což si musí Canucks dát v dalším utkání velký pozor. Minnesota měla totiž už v základní části jedenáctou nejlepší přesilovku v lize.

Co se absencí týče, Wild mají stále na marodce obránce Grega Pateryna, který bude ze hry dlouhodobě. Canucks schází Sven Bärtschi, jenž do play-off vůbec nezasáhne, a Jordie Benn, který chybí z osobních důvodů. Dlouhodobě je také zraněný Josh Leivo.

