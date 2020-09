Capitals mají jasno! Ovečkina a spol. povede Peter Laviolette

Zhruba tři týdny byli bez trenéra hokejisté Washington Capitals, nyní je jméno nového lodivoda známo. Organizaci v čele s hvězdným Alexem Ovečkinem převezme Peter Laviolette, pětapadesátiletý kouč podepsal smlouvu na tři roky.

Mike Babcock, Gerard Gallant, Bruce Boudreau nebo… Peter Laviolette. V souvislosti s prázdným trenérským křeslem Capitals se skloňovala velice zajímavá jména, nakonec je to právě posledně jmenovaný, na koho organizace ukázala.

Washington se po dvou letech rozloučil s Toddem Reirdenem, který s týmem dvakrát za sebou vypadl v prvním kole vyřazovacích bojů. Letos si na jeho družině smlsli New York Islanders vedení brilantní taktikou Barryho Trotze.

Na Reirdenovo místo nyní přichází Laviolette. Zkušený kouč byl bez práce od ledna, kdy se po šesti letech rozloučil s Nashvillem. Novým trenérem Predators se následně stal John Hynes, ani ten ale z mužstva nedostal maximální potenciál.

Laviolette před sebou má další náročnou misi. Nově bude cepovat hvězdný tým Capitals, v němž hrají klíčovou roli borci jako Alex Ovečkin, John Carlson, Nicklas Bäckström a další.

Pětapadesátiletý trenér nemá o zkušenosti nouzi, v nejslavnější hokejové lize světa působí už dvacet let. Do NHL se prokousal přes nižší soutěže, jako hlavní kouč poprvé vedl New York Islanders. Následně trénoval Carolinu, Philadelphii a zmiňovaný Nashville.

V historických tabulkách je na druhé příčce v počtu vítězství amerických trenérů za bouřlivákem Johnem Tortorellou. Mimo jiné je jedním ze čtyř koučů, kteří se do finále Stanley Cupu probojovali se třemi různými týmy. Stříbrný pohár ale nad hlavu zvedl jen s Hurricanes v roce 2006.

