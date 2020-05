Bývalý kouč Dallasu poprvé promluvil o vyhazovu. Zasloužil jsem si ho, přiznal

V prosinci byl za „neprofesionální chování“ propuštěn organizací Dallas Stars a zhruba o měsíc později v prohlášení otevřeně informoval o závislosti na alkoholu. Jim Montgomery o svých problémech nyní poskytl rozhovor zámořské televizní stanici TSN.

„Jsem organizaci Dallas Stars a Jimu Nillovi vděčný za to, co udělali. Chápu, že jsem zklamal skvělé lidi, personál a hráče. Ten vyhazov byl zasloužený,“ řekl Montgomery v pondělí v rozhovoru s Pierrem LeBrunem.

Na pozici hlavního trenéra Hvězd ho v prosinci nahradil asistent Rick Bowness, Montgomery v následujícím měsíci zahájil léčení z alkoholové závislosti. „Rozhodnutí organizace mě přinutilo podívat se do zrcadla a rozhodnout se, zda v tomto zničujícím životním stylu chci pokračovat nebo vyhledat pomoct,“ uvedl tehdy padesátiletý kouč.

Bývalému centrovi, který v National Hockey League odehrál 122 utkání se podle všeho daří dobře. Svoji rehabilitaci porovnal s časy, kdy se ještě proháněl na ledě, protože se znovu musí držet struktury. Montgomery o svých problémech s alkoholem věděl už mnohem dříve.

„Když mi bylo dvacet nebo třicet, tak jsem to tak nebral, ale když mi bylo čtyřicet a podívám se na to zpětně, tak to byl určitě problém,“ zmínil rodák z Montrealu. „Vždycky jsem si říkal, že to zvládnu sám. Ale svoje potíže s alkoholem jsem nemohl vyřešit. Musel jsem vyhledat pomoc.“

Montgomery v současné době nevylučuje ani návrat k trenérskému řemeslu. „Doufám, že budu znovu trénovat, je to moje vášeň. Nemám kontrolu nad příležitostmi, které se mi naskytnou. Ale o budoucnost se nestarám. Soustředím se jen na to, co můžu ovlivnit,“ pravil ještě Montgomery.

V době, kdy byl odvolán z postu hlavního trenéra Dallasu mu zbývaly ještě dva roky z tehdejší smlouvy, mužstvo vedl od května roku 2018. Předtím řadu let trénoval v univerzitní soutěži NCAA nebo juniorské lize USHL.

