Bývalá manželka Radulova: Žila jsem v čokoládě! Proč si připadala jako hacker?

Dva roky byla manželkou Alexandera Radulova, porodila mu syna Makara a později zažila dlouhé rozvodové trápení. Darja Dmitrijevová, stříbrná medailistka z olympiády 2012 v moderní gymnastice, promluvila o životě s ruskou hokejovou hvězdou v pořadu Tajemství za milión, který uvádí televizní stanice NTV.

Někdejší úspěšná šampiónka nejprve hovořila o okolnostech seznámení s Alexanderem Radulovem v Dubaji, sebekriticky uznala, že sňatek s ruským útočníkem ji v určitých ohledech změnil. „Pocházím z chudých poměrů a najednou jsem měla všechno. Žila jsem jako v čokoládě, ale ne ve zlaté kleci," uvedla Dmitrijevová.

Velmi rychle si zvykla na luxus. Radulova si vzala v roce 2015, nynější útočník Dallasu tehdy nastupoval za CSKA Moskva. „U nás doma ležela velká spousta peněz. Když budeš potřebovat, vezmi si, řekl mi Alexander. Jsem maniak na nakupování, vybírala jsem si oblečení, boty, kabelky. Manžel se mě jednou zeptal, jestli jsem se nezbláznila. Odhaduju, že jsem denně mohla utratit tak milión rublů," přiznala.

Od Radulova dostávala luxusní dárky. Nikdy prý nevěděla, kolik vydělává. Sám ji často vyzýval, ať poprosí, pak ženě předvedl, co jí přinesl. „Nejdražší bylo auto, dostala jsem také hodinky, diamanty, spoustu dalších věcí." Jednou požádala partnera o kožich. „Zešílela jsi? Vždyť stojí milión," opáčil Radulov. Ale posléze šel a kožich koupil.

Z doby vlastní vrcholové kariéry byla Dmitrijevová zvyklá na tvrdou disciplínu, podle svých slov vyrůstala ve velmi skromných poměrech. Seznámení s Radulovem přineslo nevídaný obrat – nic nebyl problém. O vztahu otevřeně hovořila podobně jako před ní jiné účastnice pořadu Tajemství za milión. Také jim později ztroskotala manželství s úspěšnými muži.

Darja Dmitrijevová zjistila, že něco není v pořádku, když náhodně spatřila komunikaci svého muže s jinou ženou. „On to nikdy nepřiznal, ale já ty zprávy viděla na jeho WhatsAppu. Byla jsem paranoidní," uvedla. Posléze si najala soukromého detektiva, s jehož pomocí objevila další ženu. Žila ve městě Tver a s Radulovem prý v minulosti chodila.

Dmitrijevová ji požádala, aby nechala Radulova na pokoji, ovšem ona si s ním nadále psala pod různými uživatelskými jmény. „Seděla jsem jako nějaký hacker a četla jejich komunikaci. Nebylo to jen klasické "ahoj, co se děje". Šlo o velmi důvěrné zprávy."

Snažila se situaci ustát, ale nedokázala to. Když Radulov v roce 2016 podepsal smlouvu s Montrealem, odletěl i s rodinou do Kanady. Manželé už měli syna Makara, za Atlantikem to ale neklapalo. „Došlo k velké hádce, já si sbalila věci a odjela na letiště s tím, že chci domů. On tomu nevěřil. Volal mi asi desetkrát a pořád jen křičel. Pak jsme se několikrát setkali, ale já mu nedokázala odpustit a začít znovu," popsala.

Čtyřnásobná mistryně světa, evropská šampiónka a vítězka univerziády v moderní gymnastice se s Radulovem rozvedla v roce 2017. Trvalo to šest měsíců, soud muset opakovaně rozhodovat o tom, jak si rodiče rozdělí péči o malého syna.

V rámci vyrovnání dostala Dmitrijevová od Radulova byt a peníze, aby si mohla koupit auto. Ruský reprezentant zaplatil alimenty na 18 měsíců dopředu. V současnosti je jeho partnerkou Anna Bokijová, s níž má syna. Absolventka vysoké školy podnikala s bývalým přítelem v oblasti pronájmu značkových kabelek a obuvi, nyní v Moskvě vlastní obchod s oděvy vlastní produkce.

