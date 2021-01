Být stále mlád. Thorntona polily tréninky s Matthewsem a Marnerem živou vodou

Když za Toronto hrával Patrick Marleau, rychle se spřátelil s Austonem Matthewsem a Mitchem Marnerem. S dvěma největšími hvězdami Maple Leafs si sedl natolik, že o nich při svém odchodu mluvil jako o nejlepších kamarádech. Vídají se i nadále. Co na tom, že je dělí téměř dvě dekády? Matthewse a Marnera si okamžitě oblíbila také další legenda San Jose Sharks. Joe Thornton si díky nim připadá, že omládl.

Thornton a Toronto?

To spojení stále mnohým neštymuje.

Pro kanadskou legendu ale šlo o logickou volbu. Chtěl někam, kde bude mít šanci zabojovat o Stanley Cup. Zároveň tradičnímu klubu fandil jako malý kluk, vrací se de facto domů.

"Vyrůstal jsem poblíž, a tak jsem samozřejmě sledoval zápasy Javorových listů. Díval jsem se na Dougieho Gilmoura, Wendela Clarka nebo třeba Matse Sundina. Jsem nadšený, že teď můžu nosit stejný dres jako oni," povídal Thornton po jednom z úvodních tréninků v novém působišti.

Vypadá svěže, nadšeně a natěšeně. Nakoplo ho, že mu kouč Sheldon Keefe dal příležitost bruslit s Marnerem a Matthewsem.

"Vedle nich se opět cítím mladě," pochvaloval si "Jumbo Joe". Jeho kondici, entuziazmus a pracovní morálku oceňuje nejen Keefe, ale také noví spoluhráči, včetně Williama Nylandera či zmíněného amerického kanonýra Matthewse.

Thorntonovi, jemuž už pěkně dorostl pověstný vous, nepochybně prospělo, že během čekání na sezonu 2020/2021 nastupoval ve Švýcarsku. Patřil tam k tahounům svého osudového Davosu, střílel góly, sbíral asistence.

Právě lahůdkovými pasy by mohl zásobovat, klidně jen při přesilovkách, Matthewse. A třeba mu konečně pomoct k Richardově trofeji. Koruně pro krále střelců NHL.

Do početních výhod se s Thorntonem stoprocentně počítá, první tréninky ale naznačily, že by klidně mohl nastupovat s Matthewsem a Marnerem také ve hře pět na pět. A to, pro něj velmi netradičně, na levém křídle.

"Jsem s tím v pohodě, cítím se nalevo dobře, hrál jsem tam v Davosu," prohodil jednačtyřicetiletý čahoun, který většinu kariéry strávil na postu centra.

V Torontu zažívá i jiné změny, třeba si zvyká na nové číslo. Devatenáctku vyměnil za sedmadevadesátku. S tou dosud nastupoval jen za repre.

Oblíbené numero 19, které k němu patří od roku 2000, mohl klidně mít, jenže nepřijal nabídku Jasona Spezzy. Další zkušený forvard a Thorntonův krajan mu ho chtěl přenechat. "Ale to jsem od tak výjimečného borce nemohl přijmout," vysvětloval "Jumbo Joe".

Jeho dojmy z Maple Leafs jsou zatím jedině kladné. Pochvaluje si skvělou partu v kabině, cítí se jako doma. Když přišla se zámořskými novináři řeč na to, zda ho neděsí představa, že bude pod drobnohledem fanoušků i novinářů, ani na chvilku nezaváhal.

"Necítím žádný stres. Opravdu," pověděl a zeširoka se zašklebil. Ví, že Toronto do značné míry hokejem žije a že oproti San Jose bude pod větším tlakem, ale to veterána s více než 16 stovkami mačů v NHL těžko rozhází.

Thornton věděl, do čeho jde. Půjde si za svým. V patrně poslední sezoně kariéry chce získat jedinou velkou trofej, co mu stále chybí. Stanley Cup. "Ten pohár prostě potřebuju," řekl o motivaci, která ho žene i po čtyřicítce mezi mantinely.

Třeba se mezi nimi bude skutečně prohánět po boku Marnera a Matthewse. Otázkou je, zda bude o generaci mladším borcům stačit.

