Bylo to od tebe neetické, Steve! Frustrovaný Matthews kritizoval novináře kvůli koronaviru

Torontští hokejisté prohráli. Nesplnili roli favorita. A navrch nedali ani gól. Auston Matthews měl tisíc a jeden důvod, proč se tvářit na tiskové konferenci po úvodním mači s Columbusem kysele. A opravdu, do širokého úsměvu měl jeho výraz daleko. Byl skleslý, zklamaný, až frustrovaný. A své rozpoložení dal americký kanonýr jasně najevo, když dostal otázku od Stevea Simmonse. Sloupkaře, který v červnu informoval, že Matthews má koronavirus.

Psal se 19. červen 2020 a Simmons odpálil bombu.

Napsal, že Matthews měl pozitivní test na koronavirus a že je doma v Arizoně v karanténě. NHL se snažila důsledně tajit, kdo z hráčů se potýká s nemocí COVID-19, uváděla pouze počty nakažených.

Najednou tu ale byla informace, že onemocnění postihlo jednu z jejích největších hvězd. Pro chystané boje o Stanley Cup to rozhodně nebyla dobrá zpráva. Podobná publicita otřásla důvěrou mnohých fanoušků v to, zda "Return to Play" vůbec proběhne .

Stejně tajnůstkářsky jako NHL se chovaly také jednotlivé kluby. Když měli Maple Leafs zaujmout stanovisko k Simmonsově článku, zdůraznili, že jde o soukromou, ryze osobní věc.

Sám Matthews o pár týdnů později potvrdil, že se skutečně koronavirem nakazil. Zároveň ale všechny ujistil, že už je zdravotně zcela v pořádku a Toronto s ním může počítat pro sérii s Blue Jackets.

Ta odstartovala v noci na dnešek výhrou Columbusu 2:0. Z čistého konta se radoval Fin Joonas Korpisalo, který mimo jiné kryl i šest pokusů Matthewse, nejaktivnějšího střelce Javorových listů.

Jednoho z nejlepších střelců NHL muselo pochopitelně sžírat to, že se neprosadil a že nedovedl svůj mančaft k výhře. Tlak, pod nímž torontští hokejisté dlouhodobě hrají, se dál stupňuje. Vyčítá se jim, že v play-off opakovaně selhávají.

Matthews z "papiňáku" upustil páru ve chvíli, kdy slyšel otázku od Simmonse. Ten se ptal na těsnou defenzívu v podání Modrokabátníků, ještě než ale na toto téma dostal odpověď, vyslechl si výtku.

"Nejprve bych chtěl říct, že je, Steve, v tuto chvíli nešťastné, abys mi pokládal otázky. Rád bych řekl, že jsem rozhodně neocenil článek, který jsi o mně před pár měsíci napsal. Upřímně řečeno, přišlo mi to trochu neetické," povídal Matthews.

Simmons později zareagoval na Matthewsova slova na twitteru.

"Aby bylo jasno, nemám sebemenší problém s tím, co Auston dnes večer řekl. Není žurnalistou, ale profesionálním sportovcem. Kdyby neplatila omezení kvůli koronaviru, všechno bychom si dávno vyříkali tváří v tvář."

Simmons schytal pod svým příspěvkem mohutnou vlnu kritiky od fanoušků, kterým podobně jako Matthewsovi přišlo zveřejnění informací o jeho zdravotním stavu nevhodné a nepřijatelné.

Zloba by ovšem měla spíše směřovat jinam - a to k osobě, která je zodpovědná za únik Matthewsovy diagnózy.

