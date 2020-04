Bylo by zajímavé nás teď sledovat, sní trenér Los Angeles

Není asi žádná pochybnost o tom, že hokej chybí. Fanouškům i hráčům NHL. Pokud ale někomu schází opravdu hodně, jsou to mužstva jako Los Angeles. Kings byli v březnu ve velkém laufu, jejich trenéra proto mrzí, že se nemůže hrou svých svěřenců kochat i nadále.

Do 12. března, kdy byla liga přerušena, měli za sebou Králové sérii sedmi výher v řadě. „Hráčům se dařilo, drželi jsme pohromadě. Byli jsme efektivní a dělali jsme mnohem méně chyb než v minulosti,“ říká trenér Todd McLellan.

Vyhlídky Los Angeles už byly nijaké, v podstatě bez reálné šance na dosažení play off; McLellan přesto dychtil vidět, co přijde dál. Co je ještě v silách obrozeného týmu a hlavně, zda se dokáže držet schémat, která ho dovedla k bodové žni z přelomu února a března.

„Bylo by zajímavé sledovat, jestli bychom to zvládli nebo bychom opustili systém a herní strukturu. Když se daří, hlavně mladým týmům se to stává. Byla by to pro nás skvělá lekce, si tím projít,“ říká kouč kanadských mistrů světa z pražského šampionátu 2015.

Bohužel, pandemie covid-19 udělala všemu přítrž a Králům prozatím vzala další příležitost otestovat si svou konzistenci. „Prošli jsme během roku řadou selhání a poradili jsme si s tím docela dobře,“ bilancoval McLellan před několika dny v konferenčním hovoru s novináři. „Nicméně, jak bychom se vyrovnali s úspěchem? Jak bychom se chovali při trénincích? Jak v zápasech? Hodně by nám to o nás odhalilo, bohužel tu příležitost nedostaneme.“

Že je definitivně po sezóně, nikdo do kamene nevytesal. Aspoň zatím ne. Minimálně v krátkodobém horizontu však Kings o možnost výkonnostního testu přišli. Ztratili „momentum“, jak říkají v zámoří. Bude to druhý ročník bez play off v řadě. To se jim stalo naposledy v letech 2007-09. Otázkou samozřejmě je, zda si vůbec letos někdo play off zahraje…

„Pokud půjde sezóna opravdu do háje, čeká nás velmi dlouhé léto,“ uvědomuje si McLellan. „Možný je scénář, že budeme bez hokeje od poloviny března do – řekněme – tréninkových kempů někdy v polovině října? To je velmi dlouhé období bez hokeje.“

Pauzu využívá především ke studiu hry. „Prošel jsem si hodně starých zápasů. Setřídil si to, abych nabídl každého hráči individuální sestřih, ale dělám také týmové klipy, ať se máme od čeho odrazit, až se vrátíme. Pokud ne letos, využiju to na podzim v kempu,“ dodává dvaapadesátiletý trenér.

