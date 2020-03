Buffalo Sabres a shrnutí sezony 2019-20: Dojde Eichelovi trpělivost?

Další den, další zastávka u týmu NHL. Dnes na shrnutí své sezony čeká klub, jenž sídlí jenom kousíček od Niagarských vodopádů a kanadských hranic. Jedná se samozřejmě o partu, kterou vede superhvězda Jack Eichel. Dámy a pánové, Buffalo Sabres.

Buffalo je prostě Buffalo. Sabres za sebou mají další zpackanou sezonu, i když před ní udělali vše pro to, aby zpackaná nebyla.

Už v dubnu minulého roku vyhodili trenéra Housleyho, na jehož místo přišel uznávaný Ralph Krueger, jenž posledních pět let řídil fotbalový Southampton. V NHL už ale trénoval Oilers nebo na Světovém poháru vedl výběr Evropy. Celkově byl tento krok hodnocen pozitivně.

V létě pak Sabres doplnili tým o solidní borce. Na sever Spojených států zamířil například Curtis Lazar, Colin Miller, Jimmy Vesey, Henri Jokiharju či velké jméno Marcus Johansson. Velkým momentem bylo také udržení Jeffa Skinnera, což se podařilo zásluhou obří smlouvy.

A začátek ročníku vskutku vypadal velmi dobře. Po říjnu bilance 9-2-2, navíc doma bez prohry v základní hrací době. Nicméně přišel velký propad. V listopadu pouze tři vyhrané zápasy, v prosinci i lednu pět. A tak se naděje rozplynuly a fanoušci Sabres se vrátili do tvrdé reality, která je v Buffalu smutná už hodně dlouho.

Jak to vypadá po přerušení soutěže? Horší jsou ve Východní konferenci pouze Devils, Senators a Red Wings. Logicky tak na jazyk přichází myšlenka:

Jak dlouho na tohle bude mít Eichel nervy?

Jack Eichel letos opět nezklamal. Už od draftu v roce 2015 si buduje status hvězdy a své tempo nehodlá zpomalovat.

Letos má na kontě za 68 odehraných utkání 36 branek a 42 asistencí. Je tak na desátém místě bodování NHL. I přes to, za jak podprůměrný tým hraje. Hovoří to o jeho velikosti a o tom, že skvěle dorostl do role lídra, což dokazuje i kapitánské C na dresu. Hvězdou není jenom v Buffalu, s úctou na něj hledí celá liga, což dokazují účasti na třech All-Star víkendech za sebou.

Situace se ale komplikuje. Na konci ledna se vynořila spekulace, že by mladý Američan z Buffala vlastně celkem rád, i přes svá diplomatická vyjádření o bojovnosti, uprchl. Pravděpodobně by bylo jedno kam, hlavně pryč z neúspěšné organizace.

A na začátku března nejspíš Eichel vybouchnul úplně. Po uzávěrce přestupů totiž Sabres prohráli pět zápasů v řadě. A Eichel si odstranil všechny sociální sítě. Nevypadá to sice jako nic velkého, ale v dnešním světě to může být důležitější rozhodnutí, než se může zdát.

Po jednom zápasu během této nešťastné série dokonce seděl sám v šatně, dokonce v plné výbavě. Na tom by nebylo nic divného, kdyby všichni jeho spoluhráči už neodešli. Byl tam prostě sám. „Vždyť to vidíte, je to naprd,“ prohodil.

Jeho odchod je poměrně nepravděpodobný, má smlouvu ještě na šest let a ročně bere deset milionů. Takoví hráči se většinou nemění, protihodnota by musela být obrovská. Ale kdo ví, třeba za rok či dva bude Buffalo pořád tam, kde je, a Eichel o výměnu opravdu požádá.

A co ti druzí?

Nyní se pojďme podívat, jak je na tom vlastně zbytek týmu. A začněme od gólmanů. Tuto pozici mají Sabres na příští rok vyřešenou, Ullmark chytal velmi stabilně a Hutton mu zdatně sekundoval. Žádný trejd či velký podpis na tuto pozici tedy nečekejme.

Obrana je pravděpodobně nejsvětlejší článek v celé organizaci, tedy co se týče blízké budoucnosti. Že by to letos fungovalo, to se říct nedá. Druhé nejhorší oslabení a dvanáctá nejhorší defenziva, co se týče obdržených branek. Rasmus Ristolainen, Colin Miller, Jake McCabe, Rasmus Dahlin a Henri Jokiharju jsou ale velmi dobrá jména a jejich věkový průměr je pouhých 24 let.

Velké rozhodnutí ale čeká vedení Sabres ohledně útoku. Na příští sezonu jsou podepsáni pouze Eichel, Skinner, Okposo a Johansson. A tihle čtyři seberou z platového stropu rovnou třicet milionů dolarů. Strašákem je zvlášť smlouva Skinnera, jenž bere devět milionů ročně.

A co dál? Podpisy Reinharta (22+28), Kahuna, jenž přišel nedávno z Pittsburghu, a Olofssona (20+22) by měly být jasnou věcí. Nová smlouva bude čekat také na osmičku draftu 2017 Caseyho Mittelstadta.

Ale tohle jsou jenom odhady. Je možné, že se vedení Sabres rozhodne k čistce a někteří hráči budou nabídnuti k výměně. Jisté však je, že tahle sezona je opět neúspěchem.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 30-31-8, 68 bodů

Postavení v tabulce: 25. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 193 ... 21. místo ... (2.8 na zápas)

Obdržené branky: 215 ... 12. místo ... (3.12 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Jack Eichel (C)... 78 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Jack Eichel (C) ... 36 gólů

Nejvíc výher: Linus Ullmark (G) ... 17 výher

Nejlepší úspěšnost: Linus Ullmark (G) ... %ús 91.5

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Vladimír Sobotka (C) ... 16 zápasů ... 1 gól ... 2 asistence ... 3 kanadské body ... +/-: 2 kladné body

Michael Frolík (PK) … 19 zápasů … 1 gól … 3 asistence … 4 kanadské body … +/-: -2 záporné body

