Budoucnost obrany Maple Leafs? Sandin v noci vstřelil první gól v NHL

Je velkým příslibem do budoucna, Rasmus Sandin ale o sobě dává pořádně vědět už nyní. Švédský obránce si během zranění klíčového zadáka Morgana Riellyho užívá další příležitost v hlavním týmu Toronta a za důvěru se v nočním utkání odvděčil vítězným gólem a asistencí.

Běžela pátá minuta druhé třetiny utkání mezi Nashvillem a Torontem, když přišla Sandinova chvíle. William Nylander za brankou posunul kotouč Alexi Kerfootovi a od toho se puk se štěstím dostal k devatenáctiletému obránci, který z levého kruhu prostřelil Pekku Rinneho.

„Určitě si to budu pamatovat po zbytek života,“ zářil švédský talent po zápase. „Hodně jsem snil o tom, jak první gól oslavím. Nakonec jsem jenom křičel.“

Sandin se další šance v nejlepší hokejové lize světa zhostil na výbornou a alespoň trochu uklidnil generálního manažera Kylea Dubase, jenž bude po sezoně řešit tíživou situaci v zadních řadách.

Jen pro připomenutí: ze současné obrany Maple Leafs jsou pod smlouvou pouze čtyři hráči. Kontrakt přitom vyprší například Tysonu Barriemu nebo Jakeovi Muzzinovi. A právě vzhledem k těmto okolnostem může mít Dubas o něco klidnější spaní, Sandin totiž prokazuje, že na NHL je výborně připraven.

Zpátky k pondělnímu zápasu s Nashvillem. Možná ještě větší uznání než první zásah mladého obránce, si zaslouží asistence u úvodní branky Williama Nylandera. Zblokovaná střela Predators se v obranném pásmu Toronta odrazila právě k Sandinovi, který na nic nečekal a svého krajana parádní přihrávkou poslal do samostatného úniku.

„Myslím, že Sandy vyniká v hokejovém smyslu,“ chválil mladého beka Jason Spezza. „Jeho dovednosti jsou samozřejmě velmi dobré, podle mě je ale jeho nejlepší vlastností hokejový smysl. Pokud jste volní, dostane k vám puk. Pokud ne, udělá to za chvíli. To mladého kluka nenaučíte, ukazuje to velký příslib.“

Sandin se udržel v sestavě i přes návrat Jakea Muzzina, který chyběl několik týdnů kvůli zlomenému chodidlu. Co tedy rodákovi z Uppsaly zajistilo místo ve třetím obranném páru? „Jeho sebevědomí,“ odpověděl na tuto otázku trenér Toronta Sheldon Keefe. „Jeho schopnost tvořit hru, pomoc při protiútocích, v útočném pásmu a v přesilovkách. Hodně věcí, které dělá Morgan (Rielly), zvládne dělat taky.“

„Nepřekvapuje mě to,“ dodal Keefe. „Začal jsem to od něj očekávat, myslím, že my všichni. Ukázal to už na předsezonním kempu a při prvním povolání do NHL. Je to pro nás dobrá šance předat mu cenné zkušenosti, které do budoucna pomohou jemu i nám.“

