Budoucnost Montrealu? Trenér Julien pokračuje, zůstávají i Weber a Price

V předchozích dvou sezonách v play off chyběli a pokud se nestane malý zázrak, tak tomu letos nebude jinak. Montreal Canadiens prožívají další neúspěšný ročník a nabízí se tedy otázka, jaká je budoucnost trenéra Claudea Juliena. Generální manažer Marc Bergevin ale podle svých slov změnu na postu kouče neplánuje.

Bergevin to v úterý oznámil novinářům na jednání generálních manažerů NHL v Boca Raton na Floridě. „Claude tým povede v říjnu, ale taky v listopadu a prosinci,“ odpověděl na otázku, zda bude Julien pokračovat.

Devětapadesátiletý trenér převzal mužstvo 24. února 2017. Hned v probíhajícím ročníku s ním prošel do vyřazovací části, v dalších dvou letech ale Montrealu sezona končila na začátku dubna. Nutno podotknout, že loni postup do play off utekl o pouhé dva body.

Tento rok to dlouho vypadalo, že by se Canadiens mohli vejít do elitní osmičky. Kanadský celek se o šanci přerušit dvouletý půst připravil pravděpodobně na přelomu roku, kdy prohrál osm utkání v řadě. Momentálně na druhou divokou kartu Východní Konference ztrácí devět bodů.

Bergevin ale z bídných výkonů neviní kouče Juliena. „Nikdo není spokojený s výsledky, kterých letos dosahujeme,“ pravil. „Příští rok budeme muset udělat všechno pro to, abychom zvýšili očekávání a dosáhli našich cílů. Ale není to změna trenéra, která nás tam dostane. Za tuhle sezonu musíme nést vinu všichni a společně se příští rok zlepšit.“

Generální manažer historicky nejúspěšnějšího klubu NHL kromě toho zdůraznil, že nepočítá s odchodem brankáře Careyho Price ani obránce Shey Webera. „Vím, že byl Carey v průběhu sezony kritizován a je pravda, že se mu před prázdninami stejně jako celému týmu nedařilo,“ prohodil Bergevin. „Ale pořád je to elitní brankář NHL.“

Majitel Hart Trophy, Vezina Trophy nebo Jennings Trophy sice na svoje poměry prožívá poněkud horší sezonu, pořád ale patří k brankářské špičce ligy. „Máme štěstí, že máme gólmana jako je on. Ne všechny týmy se mohou na svého prvního brankáře takhle spolehnout,“ doplnil Bergevin.

V podobném gardu se vyjádřil na adresu kapitána Webera. „Dívám se, jak Zdeno Chára pomáhá mladým obráncům v Bostonu a myslím si, že Shea Weber nám může nabídnout to stejné. Je jasné, že budeme muset obranu omladit. Ale pozoruji ho a je mi jasné, že s námi bude dlouhou dobu.“

