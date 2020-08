Bublina, náplast Lafrenière nebo Lindblomův boj. TOP 10 příběhů restartu NHL

Čekání je u konce! Už dnes v Kanadě odstartuje play off slavné National Hockey League a jedinečný turnaj je prošpikovaný různými příběhy. Které jsou ty nejvýraznější?

Hall hraje o Stanley Cup i budoucnost

Hvězdného kanadského útočníka sice čeká teprve druhé play off v kariéře, možná se ale stane tím nejdůležitějším. Kromě nejcennější trofeje totiž bojuje o svou další smlouvu, stávající mu vyprší po této sezoně. Hallovi táhne na třicet a bezpochyby chce být v mužstvu, které se každoročně rve o Stanley Cup. Naplní tuto potřebu Arizona, nebo se vydá hledat hokejové štěstí jinam?

Život v bublině: karty, herní konzole a fotky rodin

Tato vyřazovací část si s běžnou zkrátka vůbec nezadá. Hokejisté všech týmů už jsou v torontské a edmontonské bublině, kde si pomalu zvykají na složitosti provázející dohrání sezony. S volným časem se každý vypořádává po svém: hráči Dallasu například mastí karty, finskému kanonýrovi Lainemu postačí herní konzole a Mark Stone zase objevuje kanadskou verzi Netflixu. Mile překvapeni byli hokejisté Tampy, kteří na pokojích našli fotografie svých nejbližších.

Fashion and football.

That’s what Matthews does! ? pic.twitter.com/JYB9NkgjYp — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 30, 2020

Geno's wife and son joined the Penguins meeting today to wish him a happy birthday within the bubble.



??



(?️: @penguins) pic.twitter.com/LbnuzpgKuv — NHL Hubs Life (@NHLHubsLife) July 31, 2020

Náplast na vypadnutí z kvalifikačního kola? Supertalent Lafrenière

Hlavní otázkou letošního draftu zůstává, kdo získá Alexise Lafrenièra. Po šokující draftové loterie je navíc jasné, že Kanaďana jdoucího ve stopách Sidneyho Crosbyho ve svém týmu přivítá jeden z vypadnuvších klubů v kvalifikačním kole. Za konec v play off je to slušná kompenzace, co říkáte?

Lindblom vyhrál svoji životní bitvu

Hokejovou komunitu na konci minulého roku hluboce zasáhla zpráva o diagnóze Oskara Lindbloma, jemuž lékaři sdělili, že trpí vzácnou formou rakoviny kosti. Švédský forvard okamžitě podstoupil léčbu a na začátku července mohl zazvonit na zvonek – zákeřnou nemoc totiž přemohl. I když v play off pravděpodobně nenastoupí, tak byl zařazen na soupisku a s Flyers odcestoval do Toronta.

Všechno se maže

Predikovat vítěze Stanleyova poháru zřejmě nikdy nebylo těžší. Hokejisté se na led vracejí po skoro pětiměsíční pauze a před prvními ostrými duely stihli jen jednu exhibici. Jasně, liga stále má okruh favoritů, ale právě tento rok by všechny papírové prognózy nemusely být směrodatné. Stačí si vzpomenout na minulý ročník: v lednu by si na St. Louis jako budoucí šampiony asi nikdo nevsadil.

Pohár pro Colbyho Cavea

V životě jsou občas důležitější věci než hokej. Nejen Edmonton, ale celé zámořské hokejové prostředí 11. dubna zastihla tragická informace o úmrtí útočníka Colbyho Cavea. Hokejisté Oilers mají po návratu na led jasný cíl: „V play off bude v našich myšlenkách a srdcích. Doufejme, že dojdeme daleko. Budeme hrát za Colbyho, bude s námi po celou dobu,“ řekl kapitán McDavid. Získají Olejáři pro svého kamaráda vysněnou trofej?

The Edmonton Oilers scrimmage started and ended with a stick salute to Colby Cave's family who were in attendance today. ??



?️: @EdmontonOilers pic.twitter.com/7w1uIkOMkx — Sportsnet (@Sportsnet) July 25, 2020

Hrát, nebo nehrát?

Koronavirová krize si na National Hockey League přeci jen vybrala svou daň, v jedinečném turnaji letos všechny hráče neuvidíme. Travis Hamonic, Mike Green nebo Karl Alzner se do vyřazovací části kvůli obavám z nemoci COVID-19 nezapojí. Přestože nejde o velké množství hokejistů, tak na ledě určitě budou chybět.

Williamsův návrat pro čtvrtý prsten

Říkají mu Mr. Game 7. Justin Williams prostě umí být na správném místě a rozhodovat důležité zápasy, potažmo série. Osmatřicetiletý útočník velkou část ročníku vynechal, nyní je ale připravený pomoct Carolině k úspěchu. „Nevrátil jsem se kvůli 20 zápasům. Vrátil jsem se kvůli šanci na zisk dalšího Stanley Cupu,“ uvedl před časem pro web The Athletic.

Tampa pod tlakem

Při vzpomínce na loňské play off si fanoušci Lightning rvou vlasy možná ještě teď. Favorizovaná Tampa tehdy v prvním kole hrozivě zaspala a se snem o Stanley Cupu se proti Columbusu loučila už po čtyřech duelech. Bolts v posledních letech patří mezi největší favority, podaří se jim letos konečně uspět?

Bobrovského forma

Na jižní pobřeží mířil jako největší posila floridských Panthers, své pověsti ale tak úplně nedostál. Bobrovský předváděl průměrné výkony a rozhodně nesplňoval to, co byste očekávali od hráče, který bude ještě dalších šest let brát deset milionů dolarů ročně. Ruský gólman má šanci napravit dojem ze základní části právě v play off. Pro Floridu by mohl být klíčem k úspěchu, stačí si vzpomenout na některé jeho výkony v dresu Blue Jackets.

Share on Google+