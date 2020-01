Brankářský problém Sharks vyřešen? Dell dává San Jose naději

Sharks patří v letošním ročníku mezi zklamání. Hokejisté ze slunné Kalifornie jsou třetím nejhorším týmem Západní konference, přesto stále v San Jose živí po zlepšeném výkonu a solidních lednových výsledcích šanci na play-off. Lví podíl na tom má brankář Aaron Dell.

Sedmačtyřicet odehraných zápasů, šestačtyřicet bodů a třinácté místo v Západní konferenci. Žraloci na tom opravdu nejsou nejlépe, v prosinci se svěřencům Boba Boughnera podařilo vyhrát pouze tři z třinácti odehraných duelů.

Nový rok ale vyvolal v příznivcích San Jose pocit naděje. Sharks sice začali leden porážkou 0:2 na ledě posledního Detroitu, nicméně tato porážka zafungovala jako facka, od té doby se totiž mužstvo zvedlo jak herně, tak výsledkově. Z následujících šesti klání Žraloci jen jednou padli v základní hrací době, jednou v prodloužení a čtyřikrát slavili zisk dvou bodů.

Velkou zásluhu na tom má brankář Aaron Dell.

Gólmanský post byl bezesporu velkou slabinou San Jose v posledních letech. Martin Jones zkrátka nedosahoval čisel, která by se od jedničky očekávala. Aaron Dell na tom byl obdobně na pozici dvojky.

Aktuálně je tomu ale jinak, Dell pro sebe ukořistil pozici jedničky a dodává týmu jistotu. Od trenérské změny na lavičce San Jose naskočil do osmi zápasů s bilancí pěti výher a tří porážek, průměrem 2,23 inkasovaných branek na zápas a 92,8% úspěšností zákroků.

Jen v lednu se může pyšnit 93,9% úspěšností a průměrem 1,79 gólu na utkání. V roce 2020 zatím startoval pětkrát, z čehož ve čtyřech případech dovedl spoluhráče ke dvěma bodů. Svá celková čísla pak vytáhl na 91% úspěšnost a průměr 2,77 branek na zápas.

Krásným příkladem jeho formy byl duel s Dallasem. San Jose vedlo po dvou třetinách nad Stars 2:1, na řadě byla třetí perioda, v níž musí hokejisté v tyrkysovém hubené vedení udržet. To byl čas pro Aarona Della. Byl jistý, v důležité momenty Žraloky podržel. Třešničkou na dortu byl zákrok proti Joelu Kivirantovi, když musel kanadský maskovaný muž hbitě sklouznout do leva a fantasticky betonem znemožnit nováčkovi Dallasu skórovat.

„Cítím, že se zlepšuji každým dnem. Řekl bych, že získáváme více sebevědomí jako tým, začínáme dělat ty detaily více konzistentně, což musíte, pokud chcete být konkurenceschopní v této lize,“ líčil Dell po výhře nad Dallasem.

„Byl skvělý. Zákroky v posledních minutách byly fantastické. Je tu pro nás, což nám dodává klid, protože víte, že tu pro vás předvádí zákroky. V posledních zápasech byl velkým důvodem, proč jsme vyhrávali,“ nešetřil chválou český útočník Tomáš Hertl.

Chválu na adresu svého svěřence snesl i nástupce Petera DeBoera. „Věc, která se mi na Aaronovi líbí, je úroveň jeho soutěživosti. Když prohráváte, máte pocit, že je hotovo, tak najde cestu, jak vás dostat do zpět do utkání. Je to bojovník,“ prohlásil Boughner.

Pakliže ještě chtějí v San Jose promluvit do bojů o vyřazovací část, je brankářský post extrémně důležitý. O to víc, když ofenzíva při absenci Logana Coutereho střádá.

