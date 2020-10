Bral s Tučňáky dva Stanley Cupy, pomůže ke třetímu? Daley má nový job

Když Pittsburgh před čtyřmi lety ovládl NHL, předal kapitán Sidney Crosby pohár právě Trevoru Daleymu. Daley s trofejí nad hlavou vzdal hold své matce, která jen o pár dní později zemřela na rakovinu. „Tu chvíli si budu pamatovat do konce života,“ zopakoval v několika rozhovorech. O rok později byl Daley také u úspěšné obhajoby Pens. A teď přichází pomoct k dalšímu triumfu.

Ten čas ale letí.

Zdá se to jako pár let, co si Dallas vybral Daleyho ve druhém kole draftu. Jenže zdání klame. Tehdy se psal rok 2002, dnes je černošskému obránci sedmatřicet a má za sebou přes 1000 zápasů v NHL.

A další už nepřidá, po třech spíše nevýrazných sezonách u detroitských Red Wings se rozhodl ukončit kariéru. A přesouvá se tam, kde se cítí doma. „Moje děti Pittsburgh milují,“ vysvětluje jeden z důvodů, proč se přidává k Penguins.

Ke klubu, který prožívá měsíce plné změn. Jen namátkou – pryč je gólman Matt Murray, Švéd Patric Hornqvist i český dříč Dominik Simon.

Poroučeli se také Jack Johnson, Patrick Marleau nebo Nick Bjugstad. Naopak druhou šanci dostává Kasperi Kapanen a čerstvou krví v defenzívě má být Cody Ceci.

Řezy se netýkají jen hráčského kádru, ale také dalšího personálu. Mimo jiné kroky je to teprve pár dní, co byl oznámen odchod Jasona Karmanose z pozice asistenta generálního manažera.

GM Jim Rutherford se chce obklopit jinými personami. Třeba právě Daleym, který po sobě v Pittsburghu zanechal vizitku absolutního profíka a inspirujícího muže. Byl mezi spoluhráči velmi oblíbený, na ledě nechával všechno.

„Hledali jsme někoho, kdo rozšíří naše řady. Když za nás Trevor hrával, udělal na mě z mnoha důvodů ohromný dojem. Jeho profesionální přístup spolu s touhou poznat obchodní stránku NHL z něj v mých očích udělaly ideálního kandidáta,“ míní Rutherford v tiskové zprávě.

„Když od nás odcházel, hned jsem pár lidem řekl: Jednou ho najmu. Ten chlap bude dobrý v hokejovém managementu,“ dodává. Jak uznávaný funkcionář řekl, tak se stalo.

Daleyho přivádí na post „hockey operations adviser“. Očekává od něj, že bude jakýmksi prostředníkem mezi kabinou a trenéry i to, že bude vyhodnocovat, jak se hráčům v hlavním mužstvu i na farmě daří. Rutherford bude jeho přímým nadřízeným.

Po 16 sezonách, které v NHL svým typickým ladným skluzem odbruslil, Daley rozepíše novou profesní kapitolu. A těší se na ní: „Když se mi ozval Jim s nabídkou práce, rozhodování o konci hráčské kariéry bylo o hodně snazší. Rád se vracím k Pens.“

Pro novou výzvu se rozhodl i díky rozhovorům se svými starými známými – zavolal si s Crosbym, Krisem Letangem a Brynem Rustem.

„Jsem vděčný, že budu moct pracovat s Jimem,“ teší Daleyho. V rozhovoru pro Pittsburgh Post-Gazette ještě podotýká: „Mám šanci učit se od člena Hokejové síně slávy. Od někoho, kdo se těší napříč ligou velkému respektu.“

