Boston znovu bez Pastrňáka. Kolik mužstev si vybojuje mečbol?

National Hockey League se nezastavuje, začátek pracovního týdne vám zlepší hned čtyři utkání prvního kola. České fanoušky ovšem nepotěší zpráva o stavu Davida Pastrňáka, který nebude Bostonu k dispozici.

21:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning

Stav série 1-2

Napínavá série pokračuje.

Famózní ofenzíva Lightning má v této sérii těžký úkol. Columbus plní pokyny trenéra Tortorelly a nadělávají svým stylem soupeři problémy. Ve velmi přijatelný čas pro evropské příznivce se Blue Jackets pokusí srovnat s Bolts krok.

Byla to totiž Tampa, kdo ovládl poslední setkání. Po čtyřiceti minutách vedli Lightning 3:1 díky brankám Killorna, Pointa a Hedmana. Columbus se sice rychle dotáhl na rozdíl jediné branky, když po 97 vteřinách třetí periody snížil Robinson, nicméně Bolts dokázali hubené vedení udržet.

Ani nadále nemohou Modrokabátníci počítat s Camem Atkinsonem či Joshem Andersonem, Tmpa pak nastoupí opět bez Stevena Stamkose.

23:30 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Stav série 1-2

Kojoti jsou zpět ve hře.

A opravdu lví podíl na tom má brankář Darcy Kuemper. Pakliže by se v tuto chvíli měl vybírat nejužitečnější hráč každého týmu, u Yotes by to byl bezesporu třicetiletý Kanaďan. Vytáhlý gólman pochytal v uplynulém klání neuvěřitelných 49 z 51 střel.

Hlavně díky němu nedosáhlo Colorado na mečbol. Arizona navíc našla recept na Pavla Francouze hned čtyřikrát, síť za českým brankářem rozvlnili Stepan, Richardson, Hall a Crouse.

Dá se předpokládat, že mezi tři tyče Lavin se vrátí Philipp Grubauer.

02:00 Carolina Hurricanes – Boston Bruins

Stav série 1-2

Oslabený Boston bojuje o mečbol.

Ačkoliv se v uplynulém klání museli Medvědi obejít bez Davida Pastrňáka či Tuukky Raska, jenž se rozhodl opustit bublinu, podařilo se svěřencům trenéra Bruce Cassidyho vybojovat vítězství 3:1 po brankách Coylea, Kuralyho a Marchanda.

Ani tentokráte to však Bruins nebudou mít lehké. Sice se ukázalo, že Jaroslav Halák může být skvělou náhradou za Fina Raska, nicméně jedno velké jméno bude chybět v útoku. Ani ve čtvrtém klání se nepředstaví David Pastrňák.

Citelnou ztrátu počítají také na druhé straně. Série velmi pravděpodobně skončila pro nejlepšího střelce Hurikánů v play-off – Andreje Svečnikova. Dvacetiletý Rus si poranil nohu a čeká na diagnózu.

04:30 Vancouver Canucks – St. Louis Blues

Stav série 2:1

To mohl být velký problém pro St. Louis.

Obhájce titulu se ale konečně dočkal. Bluesmani po pěti prohrách znovu pocítili, jak chutná výhra. Bylo načase, nebýt vydřeného vítězství v prodloužení, které svému celku trefil Brayden Schenn, čekal by na St. Louis takřka nelidský úkol.

Místo toho mohou v 04:30 středoevropského času srovnat krok.

Blues pomohla změna v brankovišti. Loňského hrdinu Jordana Binningtona nahradil mezi třemi tyčemi Jake Allen. Třicetiletý gólman si počínal fantasticky, z jednačtyřiceti střel Nucks skončily za jeho zády jen dvě.

Otazník visí nad starty Tarasenka či Steena, v táboře kosatek se pak pravděpodobně neobjeví Tyler Myers či Tyler Toffoli.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+