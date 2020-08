Boj o Stanley Cup zahajuje zbylých deset týmů

Středeční program zahájí z českého pohledu atraktivní duel mezi Bostonem a Carolinou, přičemž následovat budou neméně zajímavé podívané, které až nad čtvrtečním ránem ukončí vystoupení loňských obhájců Stanley Cupu proti Vancouveru.

17:00 Boston Bruins - Carolina Hurricanes

Bostonským se ladění formy na playoff nevydařilo. Prohráli všechny tři předchozí zápasy, což je v přímém kontrastu s formou Caroliny, která zametla s newyorskými Rangers v kvalifikační sérii 3-0.

„Je to pryč a teď teprve začíná pořádný hokej,“ uvedl brankář Bruins Tuukka Rask novinářům před dopoledním tréninkem.

Úvodní mač už přitom měl být minulostí. Původní plán jej odehrát o úterní noci však zhatila maratonská partie Columbusu proti Tampě Bay. Utkání tak bylo přesunuto na dnešní 17 hodinu SEČ.

Bostonský trenér Bruce Cassidy ocenil hru v obraně svého týmu proti Tampě Bay a Washingtonu, přičemž též nepochybuje o kvalitách v útoku: „Kluci se do toho dostanou a budou hrát svoji hru.“

21:00 Washington Capitals - New York Islanders

Koronavirová pandemie obrátila naruby řadu starých pořádků. Sérii mezi Capitals a Islanders ovšem lze považovat za klasiku. Oba týmy se v playoff totiž utkávají již poosmé. Jediným častějším soupeřem Isles ve vyřazovacích bojích byli jejich rivalové od Manhattanu. Caps se pak vícekrát střetli pouze s pittsburskými Penguins (11) a zmiňovanými Rangers (9). Washington uspěl proti Ostrovanům pouze ve dvou případech, nicméně se stal vítězem posledního klání na jaře 2015, když v sedmém zápase ovládl konferenční čtvrtfinále.

Mezi pamětníky poslední série je devět hráčů z Long Islandu a šest z hlavního města Spojených států - včetně útočníka Toma Wilsona, který tehdy kontroverzním hitem v zápase číslo čtyři ukončil kariéru v NHL slovenskému obránci Ľubomíru Višňovskému.

Pikantnost poměřování sil v letošním playoff spočívá ve skutečnosti, že na lavičce Islanders bude stát Barry Trotz, který zde podepsal smlouvu jen pár dnů poté, co v sezóně 2017-18 vyhrál s Washingtonem Stanley Cup. Jeho místo tehdy obsadil Todd Reirden.

„Nebude to souboj Barry Trotz vs. Todd Reirden, ale tým proti týmu,“ okomentoval danou skutečnost současný trenér Capitals.

Obránce Isles Johnny Boychuk, který nebyl pro zranění k dispozici ve dvou předchozích duelech, by měl být připraven nastoupit. Stejně tak by měl být již k dispozici na druhé straně zadák John Carlson. Zdali nastoupí i jeho spoluhráč Lars Eller, který byl v karanténě a čekal na výsledky testů na covid-19, poté co se vrátil z Dánska, kde byl u porodu svého prvního dítěte, není zřejmé.

23:30 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes

Osm dlouhých sezón. Tak dlouho čekal kapitán Arizony Oliver Ekman-Larsson, až si zase zabruslí v playoff. Naposledy si v bojích o Stanley Cup zahrál v roce 2012, kdy se Kojoti dostali až do finále Západní konference.

„Rozhodl jsem se zůstat, protože tady je místo, kde chci být,“ uvedl švédský bek pro Arizonu Republic.

Coyotes se kvalifikovali do playoff po rozhodující páteční výhře nad favorizovaným Nashvillem.

„Po tom utkání mě napadla spousta myšlenek,“ připustil. „Bylo hezké nasáknout tu atmosféru a chvíli si o tom popřemýšlet.“

Avalanche mají dozajista výhodu zkušeností, kterých prakticky totožný tým dosáhl v loňském playoff, kdy vypadl ve druhém kole.

Série bude protikladem stylů. Kojoti jsou, i když s pár špičkovými útočníky, jakými jsou kupříkladu Taylor Hall nebo Phil Kessel, spíše obranářským mužstvem. Oproti tomu Laviny patří k nejútočnějším celkům ligy.

„Budou hodně nepříjemní. Hrají správným agresivním způsobem. Mají svoji vlastní identitu,“ hodnotí trenér Avs Jared Bednar. „Budeme hrát naši hru přesně tak, jak jsme to dělali po celý rok.“

2:00 Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens

Letcům by mohla povyrůst křídla s návratem Jakuba Voráčka, který pro zranění zmeškal poslední partii proti Tampě Bay.

Flyers však budou proti Canadiens též potřebovat gólové příspěvky od svých dalších klíčových hráčů (Sean Couturier, Travis Konecny, Kevin Hayes nebo James van Riemsdyk), kteří po restartu NHL dosud neskórovali.

Montreal bude bezpochyby potřebovat jistého brankáře Careyho Price a též i výraznější podporu své první formace Tatar - Danault - Gallagher. Prvně jmenovaný v sérii proti Pittsburghu nebodoval.

„Úkolem naší lajny bylo nastupovat na Crosbyho útok,“ podotýkal slovenský útočník Tomáš Tatar. „Celkově jsme hráli dobře jako tým, proto jsme postoupili. Já jsem měl nějaké šance a mrzí mě, že mi tam něco nespadlo.“

Zajímavé bude sledovat, jak se oba týmy popasují se svojí neefektivitou při hře v početním zvýhodnění. Habs nezužitkovali žádnou ze svých dvanácti přesilovek v sérii proti Penguins, stejně jako Letci (0 z 11) v zápasech o umístění.

4:30 St. Louis Blues - Vancouver Canucks

St. Louis zahajují obhajobu Stanley Cupu ve středu v noci v Edmontonu, kde se poměří s vancouverskými Kosatkami.

Všechny tři předešlé duely o nasazení přitom prohráli a do jistě zajímavé a vyrovnané série tak nenastupují v nejlepším rozpoložení.

„Není tajemstvím, že St. Louis jsou v rozhodujících zápasech hodně silní,“ řekl na adresu svého soupeře Travis Green - trenér Canucks. „Když vyhrajete Stanley Cup, získáte zkušenosti, sebevědomí, víte najednou, že můžete vyhrát stovkou způsobů. Mají silný tým, který dokáže velmi dobře bránit puk.“

Canucks se do playoff probojovali přes minnesotské Divočáky, o což se hodně přičinili nováček Quinn Hughes (gól a 5 asistencí), Elias Pettersson (1+3), Bo Horvat, Brock Boeser a Tanner Pearson (všichni 2+1).

Trenér St. Louis Craig Berube varuje právě před mladým obráncem Hughesem: „Je to skutečně mimořádně dynamický hráč, který je schopen udělat řadu speciálních věcí. Na modré čáře patří jednoznačně k nejlepším hráčům v lize.“

