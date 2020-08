Bobrovskij? Kdo to je? Brankoviště Columbusu funguje i bez ruské hvězdy

Loni v létě byl jednou z nejlákavějších osobností na přestupovém trhu. Ihned po jeho otevření po něm skončila Florida a musela sáhnout dost hluboko do kapsy. Dohodnutá cena: sedmdesát miliónů na sedm let. Columbus odmítl po ztrátě klíčového muže trpět. Naopak. Zatímco Bobrovskij na Floridě už listuje katalogy s nabídkou letní dovolené, jeho bývalí spoluhráči jsou stále ve hře.

Velkým důvodem je právě brankářské duo Joonas Korpisalo a Elvis Merzlikins.

Asi by bylo přehnané jejich výkony nadhodnocovat. V play off se nevyhnuli chybám. Třeba Korpisalo byl v prostřední třetině druhého duelu s Torontem střídán. Merzlikins utkání dochytal na výbornou, pro změnu ale vybouchnul v závěru čtvrtého klání, kdy dostal tři góly ve čtyřech minutách. Oživlé Toronto pak rozhodlo v prodloužení.

Je jasné, že gólmani Blue Jackets podali v souhrnu vynikající výkony. Dokázali minimalizovat papírově obrovskou útočnou sílu protivníka a udržet svůj tým ve hře. Nadlidský výkon předvedl Korpisalo také v maratónu úvodního duelu s Tampou Bay. Konečná porážka jeho příspěvek nijak nesnižuje.

Pětaosmdesát chycených střel za jediný večer je nový rekord NHL!

Kamarádi i soupeři

Šestadvacetiletý Fin čekal, čekal a čekal na pořádnou šanci pět let. Až loni po odchodu Bobrovského se mu otevřela dvířka k pořádné příležitosti. Ani v tu chvíli ovšem neměl vyhráno. Také Merzlikins mínil říct k obsazení brankoviště svoje. Stejně starý Lotyš byl Columbusem draftován v roce 2014, do roku 2019 chytal ve Švýcarsku. Teprve loni na podzim odešel za Atlantik

Z dobrých přátel se stali spoluhráči i soupeři o místo v sestavě. Znají se už od vývojového kempu nováčků z roku 2014. „Bydleli jsme spolu na pokoji na nováčkovských kempech,“ vzpomínal před časem Korpisalo. „Sedli jsme si. Je pěkné mít vedle sebe v šatně takového chlapa. Je s ním zábava. Naše angličtina bývala hrozná, už jen proto jsme se hodně nasmáli.“

Očekávání před play off? Samozřejmě ta nejvyšší. „Byl jsem skutečně nadšený. Nikdy jsem nehrál hokej v play off NHL. Těším se. O místo jedničky zabojuju,“ říkal Fin v půli července.

Díru po Bobrovském zacelili velmi zdatně. Oba mají za sebou skvělou základní část, kde se vcelku spravedlivě podělili o práci. Fin odchytal 37 utkání, Lotyš 33, když nejvíc prostoru dostal během Korpisalova lednového zranění. V šesti duelech zaskočil za oba další Lotyš Matiss Kivlenieks.

Otázkou zůstávalo rozdělení rolí do vyřazovací části. „Vím, že se umím vypořádat s tlakem v play off,“ říkal Merzlikins na základě zkušeností z Evropy. „Samozřejmě NHL je odlišná. Bude to něco nového. I kdyby ale tlak narůstal, budu vědět, jak se s tím vyrovnat. Tu práci už jsem odvedl několikrát ve Švýcarsku, kde to bylo také velmi tvrdé.“

Jako jednička nakonec vkročil do bojů o všechno Korpisalo. V úvodní sérii zapsal první a druhou brankářskou nulu v klubové historii. Zápasy číslo jedna a pět se mu prostě povedly. Stal se osmým brankářem v dějinách NHL, který vychytal v sérii na tři vítězná utkání dvě nuly. Merzlikins si zatím shutout nepřipsal, nicméně jeho 107:51 minut bez obdržené branky také stojí za zmínku.

Podobně jako Toronto má rovněž Tampa velmi silný útok. Blesky se budou mít na pozoru, aby nezopakovaly loňskou blamáž. Snadné to mít ale nebudou. Rekordní počet zákroků Joonase Korpisala v otevíracím duelu jen potvrdil předpoklad, že ať už dopadne tato série jakkoli, v brankovišti Columbus slabinu mít nebude.





