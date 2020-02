Bobby Ryan poprvé promluvil o závislosti na alkoholu. Kdy se vrátí na led?

V listopadu médii prolétla zpráva, že Bobby Ryan opustil první tým Ottawy a vstoupil do pomocného programu NHL a NHLPA. Obě organizace následně uvedly, že k jeho stavu nebudou poskytovány žádné další informace. Tedy až do teď. Ryan v pátek na setkání s novináři přiznal, že se uplynulé tři měsíce léčil ze závislosti na alkoholu.

Zkušený útočník to v životě neměl lehké. Když byl ještě dítě, jeho otec matku týral a kromě fyzických napadení ji jednou i pobodal. Z obav před zatčením se rodina několikrát stěhovala, ale v Ryanových dvanácti letech zůstali s matkou po otcově zatčení konečně sami.

Rodák z Cherry Hill si díky obrovské podpoře svojí maminky Melody splnil dětský sen a stal se slavným hokejistou v NHL, v roce 2014 podepsal smlouvu na více než 50 milionu dolarů. Dva roky nato ale Ryana zdrtila právě smrt milované matky, která prohrála svůj boj s rakovinou.

Všechny tyto události mohly mít vliv na současné problémy amerického forvarda. Ryan v pátek ráno předstoupil před naježené diktafony novinářů a potvrdil, že v posledních třech měsících prochází léčbou závislosti na alkoholu.

„Děsil jsem se tohohle dne,“ přiznal v šatně ottawského stadionu. „Ale pokud tady chcete stát a vyléčit se, tak se tomu musíte postavit. Dva týdny jsem se trápil, že to bude mediální věc.“

Zlomový okamžik v jeho problémech nastal 18. listopadu minulého roku, kdy tým náhle opustil. Ryan si tehdy v Detroitu podle svých slov uvědomil, že na situaci sám nestačí.

„Myslím, že to můžete nazývat záchvatem paniky, ale spíše jsem zjistil, že by to nemělo dobrý konec,“ vyprávěl Ryan. „A to nejen profesně, ale i osobně.“

Ryan se se závislostí na alkoholu údajně potýkal dlouhodobě. Hlavním problémem podle něj bylo, že se ji snažil řešit sám a nevyhledal odbornou pomoc.

„Měl jsem dvacet dobrých dní a pak jeden opravdu špatný. Bez pomoci se to nemůže zlepšit. Je kolem toho takové stigma, snažil jsem se tomu vyhnout. Dělal jsem to tak velmi dlouho,“ pokračovala dvojka draftu z roku 2005.

Dvaatřicetiletý hokejista si nemyslí, že by za problémy s alkoholem mohlo obtížné dospívání, určitý vliv to však podle jeho slov mělo: „Měl jsem kolem sebe spoustu problémů a myslím, že jsem dlouhou dobu jenom sklopil hlavu a nezabýval se tím. V poslední době mě to znovu zasahovalo, eskalovalo to hlavně v uplynulých třech letech.“

Ryanovi hodně pomáhají bývalí hráči NHL, kteří se potýkali s něčím podobným. Na setkání s novináři řekl, že mnoho z nich ho zkontaktovalo, a to dokonce i takoví, kteří si pomocnými programy prošli anonymně. „Někteří kluci mi pomohli, a to jsem ani nevěděl, že měli tyhle problémy,“ pravil.

Jeho návrat do sestavy Senators se tedy očekává v brzké době, k týmu by se měl připojit v příštích dvou týdnech. Ryan během léčby zhubl téměř pět kilo a splnil všechna lékařská i psychologická vyšetření potřebná k návratu na led.

