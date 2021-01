Bo Byram – další defenzivní klenot Colorada

Na světovém šampionátu dvacítek patří k největším hvězdám. Skvělé bruslení, herní přehled, trpělivost na puku, vynikající střela. Jako jeden z lídrů vede favorita turnajem. Jaké jsou jeho vyhlídky v NHL?

Bowen Byram je majetkem Colorada Avalanche, které ho loni draftovalo ze čtvrtého místa. A je to skutečný drahokam. Fanoušci Laviny se mohou také na základě výkonů z juniorského mistrovství těšit na chvíli, kdy tenhle borec pronikne do prvního mužstva.

Už loni ohromil. Přinejmenším ve vývojovém kempu nováčků patřil k nejlepším. Někteří pozorovatelé jej přirovnávali ke Caleu Makarovi v tomtéž věku. Byram se ale zdál v osmnácti letech vedení Colorada ještě příliš nezralý, než aby mu uvolnil místo některý z veteránů. Nechtěli na něj moc tlačit. Byl proto znovu odeslán mezi juniory do WHL k Vancouver Giants. Tam si poslední dva roky držel coby obránce průměr přes bod na zápas.

Je zjevné, že mezi stejně starými vrstevníky těžko hledá konkurenci. Otázka zní, kdy bude schopen vyniknout mezi muži? V současné chvíli to nevypadá, že by měl na místo v obranné top šestce Colorada. Po zisku Dennise Gilberta a podpisech Devona Toewse a Kylea Burroughse tam pro něj místo nejspíš nebude. A pozice sedmého nebo osmého beka s minimem času na ledě by mohla slibně se rozvíjející talent přidusit.

Na druhou stranu pokušení zapracovat devatenáctiletého rodáka z Britské Kolumbie už letos může být veliké. „Myslím, že Avs přemýšlí o situaci Bo Byrama v nadcházející sezóně velmi intenzivně, možná až do bodu, kdy mohou zvažovat výměnu,“ píše Adrian Dater z Colorado Hockey Now.

Pokud by chtěli talentovaného Kanaďana udržet v prvním týmu už letos, jeví se nejpravděpodobnějším kandidátem pro trejd v únoru dvaatřicetiletý Ian Cole, který je v posledním roce kontraktu (4,25 mil.). Po jeho skončení z něj v létě bude nechráněný volný hráč.

Umístění mladíků mimo NHL bude letos větší problém než jindy. Kolem návratu Byrama mezi juniory do Vancouveru visí otazník, protože nikdo neví, jak to s juniorskými soutěžemi vůbec bude. Colorado mu může dát ve zkrácené sezóně NHL šest zápasů, aniž by narušilo jeho juniorský status. Pokud je dostane, bude záležet, jak moc přesvědčí.

Byram se do sestavy Avalanche dříve či později propracuje a spolu s Makarem může brzo patřit k defenzivním hvězdám ligy. Ostatně Makar se objevil v sestavě Avs poprvé v play off 2019, což je taky zajímavá možnost. Není nereálné, že stejný experiment vyzkouší Colorado na konci letošní sezóny s Byramem.

