Bluesmani mají kapitána! Skvělý výběr, jeden z největších dříčů, schvaluje volbu Pietrangelo

Šok? Ani náhodou. Překvapení? Stěží. St. Louis Blues se rozhodli jmenovat novým kapitánem Ryana O'Reillyho. Právě jeho jméno bylo tím nejskloňovanějším od chvíle, co hvězdný obránce Alex Pietrangelo kývl na tučnou smlouvu vegaským Zlatým rytířům. Kanadský centr je univerzální voják, perfektně brání, je nebezpečný směrem dopředu, proslul poctivým přístupem k tréninku a pracovitostí. Loni pak měl lví podíl na zisku premiérového Stanley Cupu v dějinách Bluesmanů.

23.

To jest pořadové číslo O'Reillyho mezi muži, jimž se dostalo cti nosit v St. Louis céčko. Zařadí se po bok Ala Arboura, Bretta Hulla, Chrise Prongera, nebo Ala MacInnise.

"Kápem" byl v populárním klubu s ikonickým logem i Wayne Gretzky, Scott Stevens nebo Bernie Federko.

Teď přichází éra vousatého machra, jemuž náleží vizitka jednoho z nejplatnějších hokejistů v NHL. Ostatně Blues dávno dobře vědí, koho v O'Reillym mají. Bez řečí mu platí 7,5 milionu dolarů ročně.

A nikdy nelitovali, že za něj v roce 2018 obětovali tři hráče včetně Vladimíra Sobotky a také první kolo draftu.

Sázku na O'Reillyho schvaluje i sám Pietrangelo. "Je to skvělá a správná volba. Ryan je jeden z největších dříčů, co znám. Každý den jde ostatním příkladem. Byl jsem moc rád, že jsem ho mohl mít pár let na své straně," dodává pro The Athletic.

Pietrangelo dobře ví, o čem mluví. Až se teď budou střetávat mančafty Vegas a St. Louis, mazaný všudybyl O'Reilly pro něj bude těžkým soupeřem. A třeba právě jejich souboje rozhodnou napínavou sérii v play-off.

Velké zápasy umí hrát oba dva. O'Reilly byl jedním ze strůjců loňského zisku Stanley Cupu a podle zámořských novinářů vynikal ze všech hráčů nejvíc. Přiřkli mu Conn Smythe Trophy pro MVP vyřazovacích bojů.

Rodák z ontarijského Clintonu se tehdy blýskl mimo jiné osmi góly a patnácti asistencemi, s 23 body ovládl tabulku produktivity celého play-off.

Výtečně hrál také v minulé, koronavirovou pandemií zkrácené sezoně. Nejdříve válel v základní části a poté své výkony ještě pozvedl v nejdůležitějších chvílích. Na další dlouhé tažení za stříbrným pohárem to ale nestačilo.

Další pokus nabízí nový ročník. Ten, do kterého O'Reilly poprvé v kariéře vstoupí jako kapitán.

Share on Google+