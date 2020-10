Bez Poláka, zato se Sekerou. Dallas zkompletoval obranu, slovenského mazáka podepsal lacino

Defenzíva Hvězd? Fungovala výtečně, nemalým dílem se přičinila o postup do finále Stanley Cupu, a tak žádné zásadní změny nebyly potřeba. Play-off ukázalo, že se Dallas obejde na vlastní modré bez českého matadora Romana Poláka, který se rozhodl do vyřazovacích bojů nezasáhnout a vrátil se domů do Vítkovic. Také potvrdilo, že zkušený Slovák Andrej Sekera díky své obětavosti i herní inteligenci skvěle pasuje k mladším kolegům. Stars se o víkendu upsal na další dva roky.

Miro Heiskanen, John Klingberg, Esa Lindell, Jamie Oleksiak a Stephen Johns.

To je pětka zadáků, které měl už Dallas pod smlouvou minimálně na příští sezonu. Odpověď na otázku, kým tenhle kvintet doplnit, se nabízela. Se Sekerou byli u Hvězd spokojení, a tak se obě strany rychle dohodly.

Sotva aspoň trochu vyprchalo z klamání z hořkého výsledku napínavého finále, má Sekera v kapse zbrusu nový pakt. Dvouletý, celkem na tři miliony dolarů. Stropová zátěž tak činí 1,5 milionu dolarů. Žádná drahota, co říkáte?

Generální manažer Jim Nill o Sekeru hodně stál. Uznává ho. "Když k nám Andrej přišel, jeho vliv na naši hru směrem dozadu byl okamžitě znát. Odváděl výtečnou práci," komentoval výkony čtyřiatřicetiletého borce.

"Věřím, že díky své herní inteligenci a zkušenostem zůstane i nadále přínosným hráčem," dodal Nill. Se Sekerou byl nejspíše spokojený i kouč Rick Bowness. Nasadil ho v play-off do všech 27 zápasů, sázel na něj při oslabeních.

Kapitán slovenské repre z loňského MS sice v bitvách o Stanley Cup ztrácel poměrně dost puků (28), tato zaváhání ale vyvažoval kurážnými skoky do střel (38 zblokovaných pokusů) i na své poměry mimořádným důrazem (38 hitů).

Bojoval, dřel. Snažil se ukočírovat i urostlé, silné forvardy soupeře, proti kterým měl ve fyzických parametrech značnou nevýhodu.

Připomněl se také jednou asistencí. Časy, kdy sbíral 30,40 bodů za sezonu jsou nicméně minulostí. Na tenhle "job" Stars mají Heiskanena s Klingbergem, Sekerova role byla ve třetím obranném páru a v početní nevýhodě.

Jen Lindell toho odbránil proti přesilovkovým soupeřům více (Sekera 3 minuty a 39 sekund na zápas, Lindell 4:03). V základní části to bylo obdobné, jen se mezi ně vklínil Polák. A aby byl obrázek kompletní, Sekera ji zakončil s osmi body.

Obecně má rodák z Bojnice pověst bruslivého a mazaného beka, který skvěle čte hru a umí s přehledem rozehrát. Ve své kariéře hrál také za Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes, Los Angeles Kings a Edmonton Oilers.

Teď má na další dva roky jisté angažmá a pokud se nestane něco neočekávaného, nejspíše bude se Stars opět bojovat o nejvyšší příčky. Starý, leč kvalitní kádr ještě nějaký čas pohromadě vydrží.

Obranu má Dallas vyřešenou a v v útoku mnoho otazníků nevisí. Spíše bude zajímavé sledovat, jak to dopadne s Antonem Chudobinem, více než schopným náhradníkem gólmanské jedničky Bena Bishopa.

Share on Google+